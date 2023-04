Mädchen in Kinderheim in Wunsiedel getötet: Weiterer Tatverdächtiger (25) in Haft

Sie war zehn Jahre alt

+ © Daniel Vogl/dpa Im Fall des getöteten zehn Jahre alten Mädchens aus Wunsiedel ermittelt die Polizei gegen einen weiteren Tatverdächtigen. © Daniel Vogl/dpa

Dreieinhalb Wochen nach der Tötung eines zehnjährigen Mädchens im bayerischen Wunsiedel haben die Ermittler eine weitere Spur. Im Fokus steht ein 25-Jähriger.

Wunsiedel/Frankfurt - Im Fall des getöteten Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel gibt es nun einen neuen Tatverdächtigen. Ein 25 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft. Das teilten die Polizei in Bayreuth und die Staatsanwaltschaft in Hof am Freitag (28. April) mit. Der Verdacht eines Sexualdelikts an dem Mädchen habe sich bestätigt, hieß es zudem.

Getötetes Mädchen (10) in Wunsiedel: 25-Jähriger steht unter Verdacht und sitzt in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel wird gegen einen weiteren Verdächtigen ermittelt. Das Mädchen war erst zehn Jahre alt. Sie war Anfang April tot in ihrem Zimmer in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel gefunden worden. Nach Polizeiangaben starb sie durch Gewalteinwirkung am Hals.

Nun steht ein 25-jähriger Deutscher im Fokus der Ermittler. Es bestehe der Verdacht eines Tötungs- und eines Sexualdeliktes. Der Mann sei am Donnerstag (27. April) vorläufig festgenommen worden. Er habe den Vorwurf zunächst aber nicht eingeräumt.

Mädchen in Kinderheim in Wunsiedel getötet: Weiterer Tatverdächtiger im Fokus der Ermittlungen

Ein Abgleich gesicherter Spuren habe eine Übereinstimmung ergeben. Der Mann komme aus dem Landkreis Wunsiedel. Er sei kein Mitarbeiter der Kinderhilfe-Einrichtung gewesen. Das sagte Matthias Goers, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Weiterhin besteht in dem Fall ein Tatverdacht gegen einen elf Jahre alten Jungen, der in der Einrichtung gelebt hat. Auch er wurde den Ermittlern zufolge befragt, äußerte sich aber zur Tat nicht.

Erst kurz zuvor hatte der Tod der zwölf Jahre alten Luise in Nordrhein-Westfalen für großes Aufsehen gesorgt. Zwei Mädchen hatten das Verbrechen gestanden. Die beiden sind nicht strafmündig. (mbr mit dpa/AFP)