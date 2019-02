Verzweifelte Suche: Fünfjähriges Mädchen Kaweyar weiterhin spurlos verschwunden - Neue Details

Vermisstenfall in Guxhagen bei Kassel

+ © HessenNewsTV Taucher suchen nach einem Mädchen (5). Die Kleine ist am Sonntagnachmittag von einem Spielplatz verschwunden. © HessenNewsTV

Verzweifelte Suche in Guxhagen bei Kassel: Das fünfjährige Mädchen Kaweyar ist seit Sonntag (18.02.2019) von einem Spielplatz verschwunden. Die Polizei entscheidet am Dienstag, ob die Suche fortgesetzt wird.

Update 19,02.2019, 6 Uhr: Von der fünfjährigen Kaweyar fehlt auch am Dienstagmorgen weiterhin jede Spur. Die Suche wurde am Montagabend eingestellt, die Lichtverhältnisse waren zu schlecht. Am Dienstag soll jetzt bewertet werden, wie es mit der Suche weitergeht. "Derzeit ist noch ein Hubschrauber im Einsatz", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen am Abend. Die umfangreichen Suchmaßnahmen, bei der insgesamt 14,5 Kilometer Flussland abgesucht wurden, blieben erfolglos.

Die Ermittler befürchten, dass die Fünfjährige in die nahegelegene Fulda gefallen sein könnte. Sollte das kleine Mädchen tatsächlich in den Fluss gefallen sein, gehen die Überlebenschancen gegen Null, so ein Polizeisprecher: "Das Kind kann nicht schwimmen."

+ Die Einsatzkräfte hatten am Montag vor allem in der Fulda und am Ufer des Flusses nach dem Kind gesucht. © picture alliance/dpa

18.02.2019: Guxhagen/Kassel - Taucher, Hundestaffel, Hubschrauber und Feuerwehr - über 200 Einsatzkräfte suchen seit Sonntagnachmittag nach der kleinen Kaweyar (5). Das fünf Jahre alte Mädchen aus Guxhagen bei Kassel wird seit Sonntagnachmittag (17.02.2019) vermisst. Bislang fehlt jede Spur von dem Kind. Polizei und Einsatzkräfte befürchten das Schlimmste. Die Polizei gibt am Montag neue Details bekannt: Demnach werde die Suche fortgesetzt.

Die fünfjährige Kaweyar war mit ihrer Mutter gemeinsam am Sonntag auf einem Spielplatz im Bereich der Straße "Zum Ehrenhain" in Guxhagen-Breitenau, berichtet das Polizeipräsidium Nordhessen in einer Pressemitteilung. Etwa gegen 15.30 Uhr verlor die Mutter demnach ihre kleine Tochter aus den Augen. Seit dieser Zeit fehlt von Kaweyar jede Spur. Laut Polizei Kassel kann sich das kleine Mädchen alleine nicht orientieren.

+ Taucher suchen im eiskalten Wasser der Fulda nach dem vermissten Mädchen (5). © Hessen News TV

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen nach der 5-jährigen Kaweyar aus Guxhagen am Sonntagnachmittag im Bereich Guxhagen-Breitenau fehlt von dem vermissten Mädchen weiter jede Spur. Die Polizei hat deswegen neben einer Personenbeschreibung ein Foto von der kleinen Kaweyar veröffentlicht.

Wer hat das kleine Mädchen (5) gesehen?

Die kleine Kaweyar ist etwa 1,20 Meter groß, hat nach Angaben der Polizei eine schlanke Statur und braune halblange Haare. Bekleidet ist das Mädchen mit einer blauen Hose und einem pinken T-Shirt.

+ Die kleine Kaweyar (5) aus Guxhagen ist am Sonntag (17.2.2019) spurlos verschwunden. Wer hat das Mädchen gesehen? © Polizei Kassel

Polizei sucht weiter nach der kleinen Kaweyar

An den Suchmaßnahmen waren, laut Polizei, neben einer Vielzahl von Feuerwehr- und Polizeikräften auch Rettungshundestaffeln, Mantrailer sowie zwei Hubschrauber beteiligt. Taucher der Feuerwehr suchten im Wasser nach dem vermissten Kind. Die Einsatzkräfte befürchten, dass das Mädchen in die Fulda gefallen sein könnte.

Die Suche an der Fulda geht am Montagmorgen weiter. Boote mit Sonar-Technik sollen zum Einsatz kommen, teilte ein Polizeisprecher unserer extratipp.com* Redaktion mit. Mithilfe eines Sonar-Gerätes ist es möglich unter Wasser den Raum abzusuchen und Gegenstände zu orten. Wie lange die Suche, auf der Fulda dauern wird, hängt nach Angaben des Polizeisprechers von "den Ergebnissen" ab. Obendrein suchen Einsatzkräfte ein Waldstück und weitere Gebiete nach dem vermissten Mädchen ab. Streifenwagen fahnden rund um die Uhr nach dem Kind.

Guxhagen: Mädchen verschwunden - Polizei bitte Bevölkerung um Mithilfe

Hinweis zur vermissten 5-jährigen Kaweyar nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Gerade diskutieren die Leser über eine andere Meldung: Mann mit Hund in Hanau unterwegs - plötzlich steckt etwas in seinem Bein, wie extratipp.com* berichtet.

+ 300 Rettungskräfte suchten am Sonntag nach dem vermissten Mädchen. © Hessen News TV

