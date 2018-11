14-jähriger Junge stirbt nach Narkose-Einleitung

Tödliche Operation

Ein Junge (14) aus Gütersloh ist offenbar nach einer Narkose-Einleitung in einem Krankenhaus aus bislang ungeklärter Ursache gestorben.

Gütersloh/Bielefeld - Nachdem es bei einem 14-Jährigen bei einer Operation zu Komplikationen bei der Narkose-Einleitung gekommen sei, hatte sich ein Mitarbeiter eines Krankenhauses in Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) sich am Dienstag (20. November) bei der Polizei gemeldet.

Der Junge wurde umgehend von dem St. Elisabeth Hospital in die Kinderklinik nach Bielefeld Bethel verlegt, wo er aber nicht mehr gerettet werden konnte und einen Tag später starb, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Todesfall nach Narkose: Obduktion angeordnet

Aufgrund der ungewöhnlichen Todesumstände hat die Polizei nach eigenen Angaben die Ermittlungen am Mittwoch aufgenommen. Eine Obduktion des verstorbenen 14-Jährigen ist für Montag geplant. Eine Strafverfahren sei bislang nicht eingeleitet worden, berichten Medien.

Sind Narkosen sicher?

Narkosen gelten in der Regel als sehr sicher. Fälle, in denen Patienten auf dem Operationstisch aufwachen, sind selten. In einer Universitätsklinik in Deutschland soll es im vergangenen Jahr zu mehreren Fällen gekommen sein, bei denen Patienten bei der OP aufwachten.

ml

