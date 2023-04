Geisel in Berlin neun Stunden gefangen– Täter erschoss sich vermutlich selbst

SEK-Einsatz beendet

In Berlin kommt es nach einem Überfall zu einer Geiselnahme. Die Polizei stürmt mit einem SEK das Geschäft. Ein Geiselnehmer wird tot aufgefunden.

Update vom Dienstag, 25. April, 19.35 Uhr: Neun Stunden verbrachte der Inhaber eines Berliner Antiquitätengeschäfts als Geisel in seinem eigenen Laden. Neben dem 80-Jährigen hielt der Täter auch dessen 62-jährige Angestellte als Geisel fest. Als das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei das Geschäft im Stadtteil Schöneberg gegen 2.30 Uhr in der Nacht stürmt, wird der 41-jährige Geiselnehmer leblos mit einer stark blutenden Kopfwunde gefunden.

Eine Obduktion am Dienstag oder Mittwoch soll nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) unter anderem klären, ob der mutmaßliche Täter sich tatsächlich selbst erschossen hat. Im Laufe der Geiselnahme soll er mehrfach gedroht haben, sich zu erschießen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Sein 22-jähriger Komplize hatte das Geschäft bereits verlassen. Er stellte sich nur kurz nach deren Eintreffen der Polizei. Der Iraner wurde festgenommen und soll wegen versuchten schweren Raubes einem Haftrichter vorgeführt werden.

+ In einem Geschäft an der Keithstraße in Berlin kommt es zu einem Überfall und einer Geiselnahme. © Carsten Koall/dpa

Der Raubüberfall ereignete sich in der Keithstraße, wo sich auch ein großer Standort des Landeskriminalamtes (LKA) inklusive Mordkommissionen befindet. Insgesamt waren laut dpa mehr als 100 Polizisten im Einsatz, darunter eine Verhandlungsgruppe mit Psychologen, das SEK, eine Mordkommission und Bereitschaftseinheiten.

Geiselnahme nach Überfall: SEK stürmt Geschäft in Berlin – ein Geiselnehmer tot

Update vom Dienstag, 25. April, 6.25 Uhr: Die Geiselnahme in einem Geschäft in Berlin-Schöneberg ist seit dem frühen Dienstagmorgen beendet. Wie der Berliner Kurier unter Berufung von Polizei-Informationen berichtet, stürmten Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) gegen 2.30 Uhr den Laden und befreiten die Geiseln aus der Gewalt des Geiselnehmers.

Einer der beiden Geiselnehmer habe sich den Berichten zufolge gegen 20 Uhr ergeben, der zweite ist tot. Rund siebeneinhalb Stunden dauerten der Großeinsatz der Polizei, bei dem auch Scharfschützen postiert worden sein sollen. Ein Spezialkommando habe das Haus umstellt und den Einsatzort weiträumig abgesperrt. Bis zum Ende der Geiselnahme galt eine Informationssperre der Polizei, um den Einsatz nicht zu gefährden.

Gegen 18 Uhr überfielen zwei Männer das Antiquitätengeschäft in der Keithstraße und nahmen Geiseln, wie nun aus dem Bericht der Polizei hervorgeht. Dabei wurde eine Frau schwerverletzt. Sie wurde noch am Dienstagabend ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Berlin: Offenbar Geiselnahme nach Überfall in Schöneberg

Erstmeldung vom Montag, 24. April: Berlin – Offenbar eine Geiselnahme hat am Montagabend (24. April) zu einem Großeinsatz der Berliner Polizei geführt. „Aktuell haben wir einen größeren Einsatz in Schöneberg. Dort soll es einen Überfall auf ein Ladengeschäft gegeben haben. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt“, twitterte die Polizei um 20.26 Uhr über ihren offiziellen Account.

Wie die Bild schreibt, soll es nach einem Überfall auf ein Antiquitäten-Geschäft in der Keithstraße zu einer Geiselnahme gekommen sein. Eine offizielle Bestätigung der Behörden gab es bis am späten Montagabend, Stand 23 Uhr, dazu nicht.

Im Video: Proteste in Berlin - Letzte Generation legt Berufsverkehr lahm

Von einem massiven Polizeiaufgebot nach „einem Überfall auf ein Geschäft“, berichtete indes die Berliner Zeitung. Besagter Überfall soll sich demnach gegen 18 Uhr ereignet haben.

Geiselnahme in Schöneberg? Berliner Polizei rückt mit Großaufgebot an

„Sie sehen hier Polizeikräfte, die man sonst nicht so häufig antrifft“, erklärte ein Beamter der Zeitung. Konkret: BZ und Bild veröffentlichten Fotos, auf denen vermummte und schwer bewaffnete Spezialkräfte zu sehen waren. Demnach gingen wohl auch Scharfschützen auf den Dächern von Einsatzwägen in Stellung.

Aktuell haben wir einen größeren Einsatz in #Schöneberg.

Dort soll es einen Überfall auf ein Ladengeschäft gegeben haben.

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Sobald mehr Infos vorliegen, erhalten Sie ein #UPDATE.



^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) April 24, 2023

Die Berliner Feuerwehr rückte zudem mit mehreren Rettungswägen in der Keithstraße an. Laut Bild soll sich einer von insgesamt zwei mutmaßlichen Tätern der Polizei ergeben haben. Ein anderer mutmaßlicher Täter halte sich angeblich mit einer Geisel in dem Ladengeschäft auf, hieß es weiter.

Überfall in Berlin-Schöneberg: Offenbar wurde eine Frau schwer verletzt

Dem Bericht zufolge wurde zudem eine Frau bei dem Überfall schwer verletzt. Fotos zeigen, wie eine verletzte Person auf einer Trage vom Tatort in einen Rettungswagen weggebracht wird. Genauere Angaben über den Zustand der Verletzten gab es am späten Montagabend nicht.

Das betreffende Gelände war stundenlang weiträumig abgesperrt. Wie die Bild weiter berichtet, hat die Polizei zwischenzeitlich Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer aufgenommen. Die Verhandlungen würden aber wohl noch bis in die Nacht hinein andauern. (pm mit Agenturen)

Rubriklistenbild: © Carsten Koall/dpa