Große Party in Frankfurt: Fans und Oberbürgermeister empfangen Basketball-Helden

WM-Sieg

Nach dem WM-Sieg lassen sich die Basketball-Helden in Frankfurt feiern. Auch Fans sind herzlich eingeladen – allerdings nicht an den Römer, wie man es von Fußball-WMs kennt.

Frankfurt – Deutschland ist Weltmeister. Zum ersten Mal überhaupt hat ein Basketball-Team aus Deutschland den Titel geholt. Nach dem WM-Finale gegen Serbien muss der Erfolg natürlich gebührend gefeiert werden – und so kommen die Basketball-Helden am Dienstag nach Frankfurt, um gemeinsam mit den Fans den Pokal zu feiern.

Am Dienstag (12. September) kehrt das Team zurück nach Deutschland, wie der Deutsche Basketballbund (DBB) am Montag bekannt gab. Um 8.50 Uhr landen die Spieler am Flughafen Frankfurt, von dort geht es direkt zum öffentlichen Empfang in der Frankfurter Innenstadt in der Theodor-Heuss-Allee 2.

+ Das deutsche Basketball-Team feiert ihren Sieg im WM-Finale gegen Serbien. In Frankfurt geht die Party gemeinsam mit den Fans weiter. © Aaron Favila/dpa

Großer Empfang für Basketball-Weltmeister in Frankfurt

Wer das Team um die Profis Dennis Schröder und Franz Wagner also gebührend empfangen möchte, kann den frisch gebackenen Weltmeistern in der Nähe der Messe gratulieren. Wer stattdessen zum Flughafen reist, verpasst die Basketballer höchstwahrscheinlich. Das Team soll direkt zum Empfang in die Theodor-Heuss-Allee gebracht werden.

Viel Zeit bleibt ohnehin nicht: Schon um 9.30 Uhr begrüßen Fans und Mike Josef, Oberbürgermeister von Frankfurt, die Mannschaft. Zudem ist ein Talk mit der Moderatorin Anett Sattler auf einer Bühne geplant, die Mannschaft soll dabei von „Eindrücken und Erfolgen in Japan und den Philippinen“ erzählen, wie der DBB berichtet.

Party in Frankfurt zunächst letzter gemeinsamer Termin für Basketball-Weltmeister

Und wie geht es dann weiter? Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur ist der Empfang erstmal der letzte gemeinsame Auftritt des Teams. Anschließend geht es für die Spieler zurück zu den Clubs, also teils eine neue Reise. So zum Beispiel für Schröder und die Wagner-Brüder Franz und Moritz und Daniel Theis, auf die am 24. Oktober der Saisonstart der NBA wartet. Für Bundesliga-Profis wie Andreas Obst geht es schon Ende September wieder los. Auch Trainer Gordon Herbert hat bereits ein Programm: Nach seinem Triumph bei der WM plant er zunächst einen Angelausflug in Kanada, wie die Bild am Montag berichtet. Er hofft nach dem Erfolg bei der WM nun auf einen Basketballboom in Deutschland.

Lange getrennt bleiben die Basketball-Helden allerdings nicht: Schon im Februar 2024 beginnt die EM-Qualifikation für 2025. Denn auch als Weltmeister muss sich das Team natürlich für die nächsten großen Turniere qualifizieren – allerdings mit einem WM-Titel als Rückenwind. (spr)

Rubriklistenbild: © Aaron Favila/dpa