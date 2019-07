Im Landeanflug auf Flughafen Münster-Osnabrück: Flugzeug stürzt ab

In Maisfeld

+ © dpa - Bildfunk Das Flugzeug stürzte im Landeanflug auf den Flughafen Münster-Osnabrück ab. © dpa - Bildfunk

In Greven kam es am Freitagnachmittag zu einem Flugzeugabsturz: Die Maschine stürzte im Landeanflug auf den Flughafen Münster-Osnabrück in ein Maisfeld.

Greven - Am Freitagnachmittag ist im nordrhein-westfälischen Greven ein Flugzeug abgestürzt. Das kleinmotorisierte Flugzeug befand sich gegen 16.45 Uhr im Landeanflug auf den Flughafen Münster-Osnabrück, als es plötzlich in ein Maisfeld stürzte, wie 24VEST.de berichtet.

Drei Schwerverletzte bei Absturz in Greven

Bei dem Absturz sollen drei Personen schwer verletzt worden sein. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser transportiert. Um einen Großbrand zu vermeiden, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die Einsatzkräfte bewässerten die von den Flammen gefährdete Fläche.

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

rath