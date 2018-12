Sperrung des Gotthardtunnels: Auto geriet in Brand - Insassen bringen sich in Sicherheit

Lange Staus

Vor den Tunneleinfahrten zum Gotthardtunnel in der Schweiz haben sich lange Staus gebildet. Die Durchfahrt war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Update 13.45 Uhr:

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten sich Fahrer und Beifahrerin samt Hund rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wieso das Auto rund sieben Kilometer nach der Einfahrt am südlichen Ende des Tunnels in Brand geriet, war zunächst unklar. Der Tunnel war nach dem Unfall für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. An beiden Einfahrten bildete sich schnell ein kilometerlanger Stau.

Nach Angaben der Polizei hatte das Alarmierungssystem des Tunnels den Brand angezeigt. Daraufhin wurde der Tunnel in beide Richtungen automatisch für die Einfahrt gesperrt. Die Schadenwehr Gotthard löschte den Fahrzeugbrand und verhinderte so größere Schäden an den Tunneleinrichtungen.

Update 12.07 Uhr: Die Sperrung des Gotthardtunnel soll noch bis 12.15 Uhr andauern.

#A2 - Gotthard - Chiasso - Gotthard-Tunnel in beiden ->en Tunnel gesperrt, Fahrzeugbrand, bis heute 12:15 Uhr — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 31. Dezember 2018

Auto in Brand geraten: Gotthardtunnel in beide Richtungen gesperrt

Hospental - Die Schweizer Polizei hat den Gotthardtunnel wegen eines Fahrzeugbrands in beide Richtungen gesperrt. Wie die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag mitteilte, sollte die Sperrung noch bis 12 Uhr andauern.

Die „Luzerner Zeitung“ berichtete, dass es laut Polizei keine Verletzten gebe. Demnach sei ein Auto in Brand geraten. Vor den beiden Tunneleinfahrten kam es laut Zeitung bereits nach kurzer Zeit zu kilometerlangen Staus.

