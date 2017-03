Wie süß: Gorilla-Nachwuchs zeigt sich im Frankfurter Zoo

Seit 1. März auf der Welt

+ © dpa Gorilla-Nachwuchs im Zoo von Frankfurt. © dpa

Frankfurt/Main - Zwei Wochen alt ist der kleine Gorilla im Frankfurter Zoo. Nun hat seine Mutter Dian erstmals den Nachwuchs den Tierparkbesuchern präsentiert.

Das Gorilla-Weibchen Dian ist mit seinem zwei Wochen alten Nachwuchs im Frankfurter Zoo in die Gruppe um Silberrücken Viatu zurückgekehrt. Das Muttertier hatte am 1. März Zwillinge zur Welt gebracht, ein Jungtier starb jedoch zwei Tage nach der Geburt. „Beide waren erkennbar schwach“, sagte Zoodirektor Manfred Niekisch am Mittwoch bei der Vorstellung des noch namenlosen Gorilla-Mädchens. Lunge und Niere des gestorbenen Affen-Jungen seien nur ungenügend ausgebildet gewesen. „Wir haben dann entschieden, das andere Jungtier erstmal von Hand aufzupäppeln“, sagte der Zoochef.

Vier Tage waren Mutter und Nachwuchs durch ein Gitter getrennt, während Tierpfleger das Affen-Baby versorgten. „Sie hat sich innerhalb kürzester Zeit gut erholt“, freute sich Niekisch. Dian habe ihr Baby sofort wieder angenommen, und auch die Gruppe akzeptiere den Nachwuchs. Es ist bereits Dians zweite Zwillingsgeburt - eine Seltenheit unter Gorillas.

dpa