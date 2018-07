Gondel löst sich aus Karussell – vier Kinder verletzt, eines davon schwer

Straßenfest in Baden-Württemberg

Für vier Kinder endete ein ausgelassenes Straßenfest in Remseck (Baden-Württemberg) am Samstag in einem Drama. Dort löste sich eine Gondel aus einem Karussell.

Remseck - Bei einem Unfall auf einem Karussell sind während eines Straßenfests in Baden-Württemberg vier Kinder, im Alter zwischen 10 und 11 Jahren, verletzt worden, eines von ihnen schwer. Aus ungeklärter Ursache hatte sich am Samstagnachmittag eine Gondel des Fahrgeschäfts auf dem Neckarremser Straßenfest in Remseck gelöst und prallte gegen eine weitere Gondel, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte.

Drei der verletzten Kinder saßen demnach in der Gondel, die sich während der Fahrt löste. Wie das vierte Kind verletzt wurde, war zunächst unklar. Das Karussell wurde vorläufig stillgelegt.

Die Feuerwehr Remseck war mit vier Fahrzeugen und 20 Wehrleuten im Einsatz. Der Rettungsdienst und die Polizei waren mit je drei Fahrzeugen vor Ort.

dpa

