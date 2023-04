Hobby-Goldgräber stößt auf riesiges Gold-Nugget: „Einmaliger Fund“

Wertvoller Fund

In Australien hat ein Mann ein riesiges Gold-Nugget ausgegraben – ein Sensationsfund. Goldexperte Darren Kamp kann es kaum fassen.

Melbourne – So etwas sieht man sonst nur in Filmen: ein Hobby-Goldgräber aus der Region Victoria-Goldfields, nordwestlich von Melbourne, Australien, fand einen 4,6 Kilogramm schweren Gesteinsbrocken, der 2,6 Kilogramm Gold enthielt. Der Gesamtwert: 160.000 US-Dollar. Eine spektakuläre Entdeckung, die ihm dank eines hochmodernen Metalldetektors gelang.

Australien: Goldexperte Darren Kamp begeistert über Fund

Der Finder, der anonym bleiben möchte, brachte seinen Goldbrocken in das Geschäft von Darren Kamp, Lucky Strike Gold, in Geelong. Gegenüber der BBC erzählte Kamp, der das Gold-Nugget am Ende kaufte, er konnte seinen Augen kaum trauen. Es sei das größte, das er in 43 Jahren seiner Karriere jemals gesehen habe. „Ich war einfach überwältigt. Das ist ein einmaliger Fund“, staunte Kamp.

Kamp sei es gewohnt, allerlei gewöhnliche Steine oder sogar gefälschtes Gold vorgelegt zu bekommen. Deshalb blieb er zunächst unbeeindruckt, als der Hobby-Goldgräber seinen Laden betrat – bis er den riesigen Goldklumpen aus seinem Rucksack zog. „Glauben Sie, dass er 10.000 Dollar wert ist?“, rekapitulierte der Goldexperte das Verkaufsgespräch für die BBC. „Versuchen Sie es mal mit 100.000 Dollar“, sei seine Reaktion gewesen. Und auch da hatte Kamp noch nicht hoch genug gegriffen.

Nach Fund: Unverhoffter Goldrausch für den Hobby-Goldgräber in Australien

Der Goldexperte berichtete, der Mann habe sich über seinen Fund und das Geschäft mit Kamp sehr gefreut. Auf einmal machte ihn sein Hobby zu einem reichen Mann. Mit dem plötzlichen Geld wolle der Glückspilz seiner Ehefrau ein paar Geschenke machen.

Schon in den 1850er und 1860er Jahren wurde in den Victoria Goldfields immer wieder Gold gefunden – es war der australische Goldrausch. Experten zufolge verfügt das Land noch immer über die größten Goldreserven der Welt. (Maibrit Schültken)

