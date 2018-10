Schreckliches Unfall-Drama: VW Sharan prallt frontal in zwei Biker - beide sterben im Trümmerfeld

Kollision in Kurve

+ © Nonstopnews/ Screenshot Google Maps (Fotomontage) Zu einem tödlichen Unfall-Drama kam es bei Vechta, als ein VW Sharan in einer Kurve frontal in zwei Motorrad-Fahrer prallte - Beide Biker verstarben. © Nonstopnews/ Screenshot Google Maps (Fotomontage)

Bei Vechta kam es in Goldenstedt zu einem tödlichen Unfall-Drama. Ein VW Sharan prallte in einer Kurve frontal in zwei Motorrad-Fahrer prallte - Beide Biker verunglückten tödlich.

Vechta - Zu einem furchtbaren Unfall-Drama kam es am Sonntag, 21. Oktober, gegen 16 Uhr in Goldenstedt bei Vechta. Wie nordbuzz.de* berichtet, kolliedierte ein VW Sharan in einer schattigen Kurve mit zwei Motorrad-Fahrern. Beide Biker verstarben noch am Unfallort.

VW Sharan prallt in zwei Biker: So kam es zu dem tödlichen Unfall bei Vechta

+ Der Unfall ereignete sich in Goldenstedt bei Vechta © Screenshot Google Maps

Nach Angaben von Nonstopnews wollte der 48 Jahre alte Fahrer des VW Sharan auf der Kreisstraße links abbiegen. Doch anscheinend blendete ihn die tiefstehende Herbstsonne, sodass er die beiden entgegenkommenden Motorrad-Fahrer übersah.

Vechta bei Bremen: VW Sharan prallt frontal in zwei Biker - einer der Biker schleudert über Leitplanke

+ Der Fahrer des VW Sharan wurde nur leicht verletzt © Nonstopnews

Bei dem Zusammenstoß mit dem VW Sharan wurden beide Motorrad-Fahrer von ihren Maschinen gerissen.

Einer der beiden Biker wurde dabei über die Leitplanke katapultiert und landete im Straßengraben.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall-Drama bei Vechta nur leicht verletzt. Für die beiden 53 und 63 Jahre alten Motorrad-Fahrer konnten die alarmierten Rettungskräfte nichts mehr tun. Die beiden Männer verstarben noch am Unfallort.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant:

Bei drei schweren Unfällen innerhalb weniger Stunden haben am Sonntag fünf Autofahrer ihr Leben verloren. Drei kamen bei Autobränden in den Wracks ihrer Fahrzeuge zu Tode.

Unbekannte Täter haben ein Seil gespannt, um Fahrradfahrer zu Fall zu bringen und anschließend auszurauben. Nun wurde erneut eine solche Konstruktion gefunden. Die Polizei warnt die Bevölkerung.

Ein Unbekannter versuchte an einem Imbiss auf einem Rewe-Parkplatz, mit Falschgeld zu bezahlen. Er flog auf, nun fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem Mann.