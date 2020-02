Gegen Baum geschleudert: 25-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall 

Von Fahrbahn abgekommen

Bei Göttingen ist ein 25-Jähriger bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum.

Ein Mann ist bei einem Unfall nahe Göttingen gestorben.

gestorben. Der 25-Jährige war von der Fahrbahn abgekommen.

Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum.

Update vom Freitag (07.02.2020), 12.58 Uhr: Der verunglückte BMW-Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das berichtet die Polizei. Das Auto prallte anschließend gegen einen Baum und stürzte eine circa drei Meter tiefe Böschung hinunter.

Der Mann aus Hamburg musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Ein Rettungswagen transportierte den schwerstverletzten 25-Jährigen anschließend in die Göttinger Universitätsklinik. Hier verstarb er wenig später.

Göttingen: Unfall-Ursache ist noch nicht bekannt

Die Ursache des Unfalls steht bislang noch nicht fest. Der Leichnam des Mannes sowie auch der BMW wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen beschlagnahmt.

Für die Dauer der umfangreichen Unfallaufnahme musste die B 27 in Richtung Roringen ab der Kreuzung "Knochenmühle" beziehungsweise in Fahrtrichtung Göttingen ab Ortseingang Roringen voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Erstmeldung: Göttingen – Bei einem Unfall in der Nähe von Roringen ist in der Nacht zu Freitag ein 25 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 25-Jährige kurz vor 1 Uhr auf der Bundesstraße 27 nahe Roringen in Göttingen in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.

Fahrer stirbt bei Unfall nahe Göttingen

Der Rettungszug der Berufsfeuerwehr Göttingen und die Freiwillige Feuerwehr Roringen wurden um 0.48 Uhr alarmiert, dass eine Person eingeklemmt sei. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus. Die Unfallursache ist zunächst unklar. Wir berichten weiter.

Von Andreas Arens und Thomas Kopietz