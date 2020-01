Leiche liegt lange Zeit in Wohnung - Nachbarn bemerken Verwesungsgeruch

Schockierender Fund in Göttingen

Leichenfund an der Elbinger Straße 44 in Göttingen: Nachbarn hatten Verwesungsgeruch wahrgenommen.

In Göttingen ist am Samstag eine männliche Leiche in einer Wohnung gefunden worden - der Tote muss schon längere Zeit dort gelegen haben. Was ist geschehen?

In Göttingen ist eine Leiche entdeckt worden. Nachbarn eines Mehrfamilienhauses an der Elbinger Straße 44 hatten einen Verwesungsgeruch bemerkt und die Polizei benachrichtigt. Nach Öffnen der Tür am frühen Samstagnachmittag bewahrheitete sich die Vermutung.

Göttingen: Mann war der Polizei bekannt - Leiche lag schon länger in der Wohnung

+ Leichenfund an der Elbinger Straße 44 in Göttingen: Nachbarn hatten Verwesungsgeruch wahrgenommen. © privat/nh Der Mann soll laut Polizei bereits länger tot in der Wohnung gelegen haben. Er sei aufgrund mehrerer Fälle – unter anderem wegen Betäubungsmitteln – polizeilich bekannt gewesen.

Es liegen laut Polizeisprecherin Jasmin Kaatz aktuell keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, wie sie auf Anfrage unserer Zeitung sagte.

