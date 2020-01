Schock-Fund in Wohnung: Leiche muss schon längere Zeit dort gelegen haben

Was ist passiert?

In Göttingen ist eine männliche Leiche in einer Wohnung gefunden worden - der Tote lag dort wohl schon längere Zeit. Doch was ist passiert?

In Göttingen in Südniedersachsen ist eine Leiche entdeckt worden. Nachbarn eines Mehrfamilienhauses an der Elbinger Straße 44 hatten Verwesungsgeruch bemerkt und die Polizei benachrichtigt. Nach Öffnen der Tür am frühen Samstagnachmittag (11.01.2020) bewahrheitete sich die schlimme Vermutung.

Göttingen: Mann war der Polizei bekannt - Leiche lag schon länger in der Wohnung

Der Mann soll laut hessischer Polizei bereits länger tot in der Wohnung gelegen haben. Er sei aufgrund mehrerer Fälle – unter anderem wegen Betäubungsmitteln – polizeilich bekannt gewesen.

Es liegen laut Polizeisprecherin Jasmin Kaatz aktuell keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, wie sie auf Anfrage unserer Zeitung sagte.

