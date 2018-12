Polizei blickt in E-Klasse auf Waldweg - und macht Entdeckung

Schreckliche Entdeckung

+ © dpa, Stefan Weißenborn/Google Maps (Fotomontage) Gießen: Polizei guckt in E-Klasse - und macht Horrorfund © dpa, Stefan Weißenborn/Google Maps (Fotomontage)

Gießen: Polizei guckt in E-Klasse auf Waldweg. Dabei machen die Beamten einen schrecklichen Fund.

Gießen - Die Polizei wurde am Samstag (1. Dezember) zu einem Einsatz nach Haiger gerufen. Haiger ist eine Stadt im nördlichen Teil von Mittelhessen und gehört zum Regierungsbezirk Gießen. Das Städtchen hat rund 20.000 Einwohner und ist 57 Kilometer von Gießen entfernt. Die Polizei wurde zu einer verunfallten Mercedes E-Klasse auf einem Waldweg gerufen und machte eine schreckliche Entdeckung. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

+ Haiger ist 45 Fahrminuten von Gießen entfernt. © Google Maps

Gießen: Horror-Entdeckung in Mercedes E-Klasse

Die Polizei kam am Samstag zu einer verunfallten Mercedes E-Klasse auf einem abgelegenen Waldweg in der Nähe von Gießen, wie die Polizeidirektion Lahn-Dill mitteilte. Beim genaueren Betrachten des Autowracks, machten die Beamten eine schreckliche Entdeckung. In der Mercedes E-Klasse befand sich eine Leiche - die Beamten vermuten, dass es sich um den eingetragenen Besitzers des Autos (55) aus Dillenburg handelt. Dieser gilt nämlich seit Donnerstag (29. November) als vermisst.

Dillenburger Polizisten, die Staatsanwaltschaft Limburg, eine Gerichtsmedizinerin der Uni Gießen sowie ein Gutachter für Unfallanalyse untersuchten den Fundort. Die Ergebnisse weiterer gerichtsmedizinischer Untersuchungen sowie die des Gutachters für Unfallanalyse stehen noch aus.

Gießen: Mercedes E-Klasse kam vermutlich von der Fahrbahn ab

Derzeit gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass die Mercedes E-Klasse vom Weg abkam, eine Böschung herunterfuhr, einen Baumstumpf sowie einen Baumstamm touchierte, Feuer fing und komplett ausbrannte. Der Insasse verbrannte demnach in seinem Fahrzeug. Spaziergänger fanden am Samstag das ausgebrannte Fahrzeug. Der eingetragene Besitzer der E-Klasse wird bereits seit Donnerstag vermisst. Ob das Auto bereits da verunfallte, können die Ermittler aber noch nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei suchen nun nach Zeugen und fragen: Wer hat den schwarzen Mercedes E-Klasse Kombi mit den Kennzeichen LDK-PJ 15 zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen gesehen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon: (02771) 9070.

