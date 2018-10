Eine junge Frau geht auf die Uni-Toilette - und erlebt dort den Schock ihres Lebens

Ekel-Vorfall

Eine junge Frau geht nichtsahnend auf die Uni-Toilette - und erlebt dort den Schock ihres Lebens.

Gießen - Ekliger Spanner-Vorfall in der Studentenstadt Gießen: Dort wollte eine junge Frau nur die Toilette der Justus-Liebig-Universität benutzen - und erlebte den Schock ihres Lebens. Darüber berichtet extratipp.com*.

Junge Frau sucht Uni-Toilette in Gießen auf

Was war passiert? Die 32-Jährige suchte eine Damentoilette im Unitrakt am Heinrich-Buff-Ring in Gießen auf. In der Kabine der Schock: Die junge Frau sah, wie einer Spanner sein Handy über die Trennwand hielt und die Studentin filmte! Sie wollte den Perversling dingfest machen und stürmte aus der Kabine - doch der Unbekannte war schneller und flüchtete über das Treppenhaus.

Spanner filmte heimlich auf der Uni-Toilette in Gießen

Die 32-Jährige traf auf eine andere Frau, die ebenfalls aus der Uni-Toilette kam. Auch diese Zeugin berichtete davon, von dem Spanner gefilmt worden zu sein. Die beiden Opfer verständigten die Polizei Gießen (Lesen Sie auch: Kinderfänger lockt drei Elfjährige an - dann passiert es), die sofort nach dem Mann fahndete. Allerdings ohne Erfolg. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und zwischen 55 und 60 Jahre alt. Der Mann trug eine Schirmmütze, einen Kapuzenpulli und eine Hose - alles in schwarzen bis dunklen Tönen. Der Spanner hatte grau-weiße Haare und einen Drei-Tage-Bart.

Polizei Gießen sucht nach Uni-Spanner

Die Polizei Gießen sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Uni-Toiletten-Spanner machen können. Außerdem werden etwaige weitere Opfer gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Hinweise an die Kripo unter Telefon (0641) 700 62 555. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich aktuell auch für diese Meldung: Hausbewohner kündigen Party an - Nachbar reagiert total irre.

