Ein Opa hängt acht Stunden am Telefon - und ist plötzlich sein Vermögen los

Die Summe, die ein Gauner von einem 77-jährigen Senior erbeutet hat, ist beachtlich.

Gießen - Schlimmer Trickbetrug im mittelhessischen Gießen: Ein Opa hing acht Stunden am Telefon und war plötzlich sein Vermögen los. Darüber berichtet extratipp.com*.

Gießen: Betrüger gibt sich gegenüber Opa als Microsoft-Mitarbeiter aus

Was war passiert? Ein unbekannter Betrüger hatte den 77 Jahre alten Senior am Montag angerufen. Fies: Der Gauner gab sich als Mitarbeiter des Computerriesen Microsoft aus und gewann auf diese Weise das Vertrauen des Mannes aus Gießen. Was dann folgte, ist kaum zu glauben: Betrüger und Senior telefonierten acht Stunden am Stück.

Gauner und Opa aus Gießen telefonieren acht Stunden am Stück

Während des achtstündigen Telefonats gelang es dem Anrufer, die Zugangsdaten für das Online-Banking aus dem Rentner herauszukitzeln. Auch TAN-Nummern gab der gutgläubige Gießener heraus. Der Betrüger buchte während der Zeit insgesamt elfmal Geld vom Konto des Geprellten ab und transferierte die Kohle auf ein anderes Depot. Insgesamt wurde der Opa um 19.000 Euro gebracht!

Polizei Gießen: So schützen Sie sich vor Betrug am Telefon

Die Kripo Gießen ermittelt inzwischen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon (0641) 700 62 555. Zugleich warnen die Beamten in ihrer Pressemeldung vor solchen Betrügereien am Telefon. Seriöse Firmen und Personen fordern niemals vertrauliche Daten am Telefon. Der Tipp der Polizei: Das Gespräch in einem solchen Fall sofort beenden.

