Zwei Frauen wollen nur einen Kaffee trinken - doch plötzlich kommt ein Verrückter um die Ecke.

Gießen - Zwei Frauen wollen in Gießen nur einen Kaffee trinken - doch plötzlich kommt ein Irrer um die Ecke. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Gießen: Freundinnen wollen nur einen Kaffee zusammen trinken

Zwei Freundinnen haben am Dienstagnachmittag in Gießen eine Spaziergang gemacht. Die beiden 22 und 23 Jahre alten Frauen waren in der Nähe eines Weihers im Bergwerkswald unterwegs. Das ist ein Feldweg, der von der Straße Schlangenzahl abführt. Auf einer Bank tranken sie Kaffee, als plötzlich ein Irrer um die Ecke kam.

Irrer kommt um die Ecke und droht Frauen in Gießen Schläge an

Der Mann sprach die beiden Frauen in Gießen an. Plötzlich beleidigte der Irre die Freundinnen aufs Übelste und drohte ihnen sogar Schläge an.

Die beiden jungen Frauen bekamen es mit der Angst zu tun und flüchteten. Sie trafen auf zwei andere Damen, die mit ihren Hunden Gassi waren. Die verständigten die Polizei.

Polizei Gießen sucht nach Mann mit Vollbart

Die Polizei Gießen suchte nach dem Irren, allerdings ohne Erfolg. Der Mann wird als schlank und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er ist um die 20 Jahre alt und spricht Deutsch ohne Akzent.

Der Unbekannte mit den dunkelblonden Haaren trug zum Tatzeitpunkt einen Vollbart, eine braune Hose und ein bräunliches Oberteil. Hinweise unter Telefon (0641) 700 63 555. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich aktuell auch für folgende Meldung: 75-Jährige steigt aus dem Bus - doch die Frau ist nicht allein.

