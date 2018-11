Frau ist im Zug unterwegs - als sie Tür der Bordtoilette öffnet, beginnt das Grauen

Mitten am Tag

+ © dpa/Google Maps (Fotomontage) Eine Frau ist im Zug nach Gießen unterwegs - als sie Tür der Bordtoilette öffnet, beginnt das Grauen. © dpa/Google Maps (Fotomontage)

Eine 51-Jährige ist im Zug unterwegs. Als sie Tür der Bordtoilette öffnet, beginnt das Grauen.

Gießen - Eine Frau ist im Zug in Richtung Gießen unterwegs. Als sie die Tür der Bordtoilette öffnet, beginnt das Grauen. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Frau im Zug in Richtung Gießen unterwegs

Und das war passiert: Bei der Frau handelt es sich um eine Zugbegleiterin, die am Mittwoch gegen 16.20 Uhr ihren Dienst tat. Die 51-Jährige arbeitete in einer Bahn, die von Haiger nach Gießen (Geisterfahrerin in VW Golf auf Autobahn - ein Detail macht Polizei sprachlos) unterwegs war. Ein junger Mann fuhr schwarz und versteckte sich auf der Bordtoilette, als er die Kontrolleurin sah.

Gießen: Beim Halt passiert es plötzlich

Beim Halt in Dillenburg - etwa 50 Kilometer nordwestlich von Gießen (Gießen: Polizei stoppt Vater und Tochter in Mercedes - plötzlich passiert es) entfernt - öffnete der 23-Jährige die Tür der Bordtoilette und wollte türmen. Doch die Zugbgleiterin war zur Stelle - dann begann das Grauen. Der junge Mann rastete aus und wurde immer aggressiver. Ein Fahrgast eilte der Frau zur Hilfe.

Polizei Gießen schnappt den rabiaten Schwarzfahrer

Dann wurde es hässlich: Der Schwarzfahrer schlug den anderen Fahrgast nieder und haute ab. Dämlich: Der 23-Jährige verlor sein Handy am Bahnsteig und kehrte wenig später zum Bahnhof zurück. Die Polizei nahm ihn daraufhin fest, aus der Fahrt nach Gießen wurde erst mal nichts. Die Beamten bitten um weitere Hinweise unter Telefon (0561) 81 61 60.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.