Männer schlagen und treten auf CSD-Gäste ein: Eine Person schwer verletzt

Angreifer angeblich Rechtsextreme

+ © Focke Strangmann/picture alliance/dpa Immer wieder kommt zu Übergriffen auf Teilnehmende bei CSD-Paraden: In Halle wurde eine Person von Angreifern schwer verletzt. (Symbolbild) © Focke Strangmann/picture alliance/dpa

Schlimme Szenen nach dem CSD in Halle: Vier Männer gehen mit Schlägen und Tritten auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer los. Einer der Verdächtigen ist 16 Jahre alt.

Halle – Mehrere Teilnehmende des Christopher Street Day (CSD) in Halle wurden nach der Veranstaltung von einer Gruppe Männer angegriffen. Schon die Parade verlief nicht ohne Störungen, danach eskalierte die Gewalt. Eines der Opfer liegt schwer verletzt im Krankenhaus, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Angriff nach CSD in Halle: Eine Person schwer verletzt – Polizei fasst zwei Verdächtige

Vier Angreifer gingen am Samstag (9. September) gegen 22.40 Uhr auf vier CSD-Gäste los, erst beleidigten sie die Gruppe, dann attackierten sie sie mit Schlägen und Tritten. Dabei verletzten sie eine 41-jährige Person schwer, die übrigen drei Menschen leicht.

Die Polizei konnte zwei der mutmaßlichen Angreifer in der Nähe des Stadtzentrums stellen und führt jetzt Ermittlungen gegen die Gruppe. Die Verdächtigen sind zwischen 16 und 20 Jahre alt.

Übergriffe auf CDS-Paraden: Angepasstes Sicherheitskonzept in Halle offenbar erfolgreich

Zuletzt kam es bei CSD-Demos immer wieder zu Übergriffen. In Sachsen-Anhalt soll ein Störer den Hitlergruß gezeigt haben, in Darmstadt warf ein Mann Teller auf die Teilnehmenden. In Halle kam es nun erstmals dazu, dass eine Person schwer verletzt wurde.

Veranstalter und Polizei hatten das Sicherheitskonzept wegen der häufigen Übergriffe noch einmal angepasst. Trotzdem wurde die Parade gestört. Die Polizei sprach gegenüber dem MDR dennoch von einem weitestgehend friedlichen Verlauf. Was wohl auch am aktiven Einschreiten der Beamtinnen und Beamten lag.

CSD #Halle 2023

Die Community von Sachsen-Anhalt war deutlich sichtbar.

Bei der zwei stündigen Demo durch Halle war die tolle Gemeinschaft zu spüren.



Queer Sichtbarkeit in ganz Sachsen-Anhalt.



Danke an alle die das unterstützt habe und dabei waren. pic.twitter.com/7jCZTBAnzZ — CSD Sachsen-Anhalt (@CSDsachsenAnhal) September 10, 2023

Störer sollen sich in den Demonstrationszug gestellt und CSD-Teilnehmende gefilmt haben, doch die Polizei sei immer schnell zur Stelle gewesen, um sie zu entfernen, berichtet eine MDR-Reporterin. Auch der Veranstalter äußerte sich positiv über die Zusammenarbeit mit der Polizei. Bei den Störern soll es sich um Rechtsextreme gehandelt haben, schreibt das Portal queer.de und beruft sich auf Aussagen von Teilnehmenden. (moe)