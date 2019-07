Nach Unfall in Gelsenkirchen: Polizei richtet mahnende Worte an alle Motorradfahrer

Dringende Bitte

In Gelsenkirchen ist es in der Nacht zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad gekommen. Die Polizei richtet mahnende Worte an alle Motorradfahrer.

Gelsenkirchen - Wie 24VEST.de* berichtet, kam es in der Nacht auf Montag (1.7.) in Gelsenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine Autofahrerin aus Gladbeck krachte einem Motorrad aus Gelsenkirchen zusammen. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden, der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Nach Unfall in Gelsenkirchen: Schutzkleidung unerlässlich

Die Schwere der Verletzungen hätte nach Angaben der Polizei vermieden werden können, wenn der Motorradfahrer ausreichende Schutzkleidung getragen hätte. Aus diesem Grund richtet die Polizei einen wichtigen Appell an alle Motorradfahrer: "Auch bei hohen Temperaturen und zur eigenen Sicherheit ist das Tragen von Schutzkleidung dringend zu empfehlen und unerlässlich!"

