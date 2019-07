Autofahrer kommt von der Straße ab und fährt in eine Bushaltestelle

Verkehrsunfall in Gelsenkirchen

+ © Feuerwehr Gelsenkirchen Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. © Feuerwehr Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen-Feldmark ist am Montagabend ein Autofahrer in eine Straßenbahn-Haltestelle gerast. 29 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt.

Ein Autofahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in Gelsenkirchen-Feldmark in eine Straßenbahn-Haltestelle gefahren.

Wie 24VEST.de berichtet, hatten mehrere Menschen am Montagabend gegen 20 Uhr den Unfall bei der Feuerwehr gemeldet. Und tatsächlich zeigte sich den Rettungskräften bei Eintreffen am Unfallort ein Bild der Verwüstung.

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.