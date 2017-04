Geheime Aufnahmen: Tierpfleger schlagen junge Elefanten im Zoo

Quälerei im Zoo Hannover?

+ © dpa/Archivbild Elefanten im Zoo Hannover © dpa/Archivbild

Hannover - Heimlich gedrehte Aufnahmen aus dem Zoo Hannover sollen zeigen, wie Tierpfleger Elefantenjungtiere schlagen. Ein Video davon kursiert im Netz.

Peta spielte die Aufnahmen vom Herbst 2016 der Redaktion von „Report Mainz“ zu. Die Berichterstattung über die Misshandlungen sorgen nun nicht nur bei Tierschützern für Entsetzen.

Peta installierte mehrere Kameras im Gelände, die dann filmten, als keine Gäste im Zoo waren. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Pfleger Jungtiere mit einem sogenannten Elefantenhaken (Erklärung unten) schlagen.

Besonders brutal: Einer der Pfleger zerrt ein Jungtier am Hals, der Elefant schreit hörbar auf. Damit nicht genug: Ein Kollege schlägt dem Jungtier auf den Kopf. An einer anderen Stell des Videos versucht ein Elefant zu flüchten. Sofort eilen Pfleger herbei, bedrohen das Tier mit Elefantenhaken.

Doch warum diese Gewalt? Durch die Schläge sollen die Tiere offenbar dazu gebracht werden, sich im Kreis zu drehen oder „Männchen“ zu machen.

Zu viel für die Tierschützer: Eine 16-seitige Strafanzeige bezüglich der Elefanten im Zoo Hannover sei am Montag vorab per Fax und auch mit Anlagen per Post herausgegangen, sagte Peta-Sprecher Denis Schimmelpfennig.

Zoo Hannover weißt Vorwürfe zurück

Nach dem Bericht im Fernsehen weist der Zoo Hannover die Vorwürfe vehement zurück. „Unsere Tierpfleger arbeiten im Team mit ihren Tieren. Keiner würde ein Tier mutwillig verletzen“, betonte Zoo-Geschäftsführer Andreas M. Casdorff am Dienstag.

Was ist ein Elefantenhaken?

Der etwa 70 Zentimeter lange Stab mit einem Metallhaken und einer Metallspitze kommt bei der „free contact“- oder „hands on“-Haltung von Elefanten zum Einsatz. Laut Peta ist sein einziger Zweck, den Tieren Schmerzen zuzufügen. Das sehen Zoos anders. Arne Lawrenz, Direktor des Zoologischen Gartens in Wuppertal, sagt: „Wir benutzen den Elefantenhaken, um eine größere Spannweite zu haben.“

Er werde zum Dirigieren verwendet. Die Tiere lernten Kommandos durch positive Verstärkung. Zum Beispiel sei es wichtig, dass Elefanten für die Fußpflege ihren Fuß heben, wenn der Pfleger daran tippt.