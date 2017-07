Ganz Deutschland lacht über diesen Zettel an einem Supermarkt-Fenster

Eine Frau geht bei Aldi einkaufen und spricht kurz mit einem fremden Mann. Was sie danach macht, beschäftigt gerade tausende Menschen in den sozialen Netzwerken.

Köln - „Wie wahre Romanzen beginnen“- besser als Charlotte Gnändiger hätte man diese Zeilen nicht beschreiben können. Denn die Journalistin knipste bei ihrem letzten Einkauf einen Zettel, der an einem Fenster im Außenbereich eines Supermarkts klebte. Die ehemalige Mitarbeiterin der Tagesschau in der ARD postete den Schnappschuss bei Twitter, wo er mittlerweile über 700 Mal retweetet und tausenden Male geliket wurde. Doch warum? Das steckt hinter dem Zettel, über den gerade alle schmunzeln...

+ Die Frau traf den gesuchten Mann bei Aldi an der Kasse. Beide hatten reduziertes Bio-Putenfleisch gekauft. © dpa

So könnte sich die herzliche Geschichte zugetragen haben: Eine Frau geht am Montag (26.Juni) wie gewohnt in ihrem Aldi einkaufen. Ein Tag wie jeder andere. Sie schlendert durch die Regale, erledigt ihre Einkäufe. Als sie an der Kasse steht, entdeckt sie einen Kunden, der, wie sie selbst, Bio-Putenfleisch gekauft hat. An diesem Tag war Pute 30 Prozent reduziert. Die beiden kommen ins Gespräch. Nach ein Paar Sätzen ist das spontane Gespräch in der Warteschlange an der Kasse vorbei. Die Frau geht nach Hause, räumt ihre Einkäufe ein. Doch aus irgendeinem Grund geht ihr der Fremde vom Supermarkt nicht mehr aus dem Kopf. Die beschließt, ihn zu suchen. Am PC schreibt sie in großen Lettern „Traummann verpasst?“ und lässt ihren Gedanken freien lauf. „Würde Sie gerne wiedersehen“, tippt sie voller Hoffnung auf der Tastatur herum. Beim Mailanbieter GMX eröffnet sie extra ein neues Konto, damit der Gesuchte sich direkt an sie wenden kann.