Was war denn da los?!

+ © dpa/Google Maps (Fotomontage) Kurioser Einsatz für die Polizei Fulda: Eine Frau rief von der Autobahn an und bat um Hilfe. © dpa/Google Maps (Fotomontage)

Einen nicht ganz alltäglichen Anruf erhielten Polizeibeamte in Hessen. Eine Frau konnte ihre Fahrt nicht fortsetzen - der Grund: Kurios!

Fulda - Eine Frau steht an der Autobahn nahe Fulda. Sie alarmiert die Polizei - ihr Anruf könnte kurioser kaum sein. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Fulda: Frau steht an Autobahn - und alarmiert Polizei mit kuriosem Anruf

Was war geschehen? Am Donnerstag klingelte um 16.10 Uhr das Telefon bei der Polizei Fulda. Am Hörer eine Frau, die den Beamten sagte, sie stehe aktuell mit ihrem Auto auf dem Seitenstreifen der Autobahn 66. Allerdings könne sie nicht weiterfahren, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Der Grund: Akute Tunnelphobie! Das ist die Angst, einen Tunnel zu betreten oder - wie im vorliegenden Fall - zu durchfahren. Bei der Frau aus dem Rheingau war diese Angst so ausgeprägt, dass sie es nicht mal als Beifahrerin wagen wollte.

Polizei Fulda bringt Frau über Umwege an das Ende des Tunnels

Die Fuldaer Beamten waren zunächst baff, schickten jedoch schnellstmöglich eine Streife zu der an der Autobahn stehenden Frau vorbei. Diese fuhr die panische Frau über Umwege zur nächsten Autobahnauffahrt hinter dem Ende des Tunnels. Dort sammelte sie ihr Ehemann, der das Fahrzeug durch den Tunnel gefahren hatte, wieder ein. Gemeinsam setzten sie die Reise fort. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich auch für folgende Meldung: Polizei kontrolliert Schwarzfahrer - Blick ins Gepäck macht sprachlos!

Matthias Hoffmann

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.