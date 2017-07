Fünfjährige heiratet besten Freund - der Grund ist herzzerreißend

Ein unzertrennliches Paar

Die kleine Eileidh erfüllte sich mit fünf Jahren den wohl größten Mädchentraum: Sie heiratete ihren besten Freund. Der traurige Anlass berührt Menschen weltweit.

Ob Ironman, Batman oder auch Spiderman - kein namhafter Superheld durfte fehlen, als die kleine Eileidh Paterson und ihr bester Freund Harrison Grier den ewigen Bund der Ehe schlossen. Doch der wahre Grund, warum die beiden zu ihrem großen Tag Hunderte verkleidete Freunde um sich scharten, treibt Menschen auf der ganzen Welt nicht nur Tränen der Freude in die Augen.

Das Schicksal ist und bleibt ein mieser Verräter

Denn so ungerecht es auch klingen mag - die meisten ihrer Träume wird die fünfjährige Eileidh niemals verwirklichen können. Das kleine Mädchen aus Nordschottland ist an Krebs erkrankt und wird nicht mehr lange leben.

Deshalb erfüllte es sich kurz vor seinem Tod einen letzten großen Wunsch: Wie eine echte Braut trat Eileidh vor den Altar, um ihren besten Freund zu heiraten. Als die beiden sich vor Hunderten angereisten Gästen schließlich das Ja-Wort gaben - sie im rosa-weißen Prinzessinnenkostüm, er stilecht im Schottenrock - war damit natürlich keine „echte“ oder gar offizielle Kinderehe besiegelt. Vielmehr schworen sich die beiden statt ewiger Liebe Freundschaft und überreichten sich zum Zeichen ihrer Treue Halsketten.

This story was so touching made me feel so upset but what a lovely thing to do! Terminally ill Eileidh 5 years old wrote a bucket list and top of it was to marry her best friend in a dream wedding! Just makes you realise how lucky we are my heart goes out to this little girl and her family ❤ Ein Beitrag geteilt von Official Danielle Lloyd (@missdlloyd) am 19. Jun 2017 um 9:02 Uhr

„Beste Freunde für die Ewigkeit“

Nicht zuletzt die Eltern der beiden Kinder zeigten sich tief berührt von der Zeremonie. „Harrison achtet immer darauf, dass es Eileidh gut geht", verriet die Mutter des Sechsjährigen im Gespräch mit der britischen Zeitung „Mirror“. „Die beiden haben eine einzigartige Verbindung. Er sagte immer, dass er sie liebt und später einmal heiraten will.“

Anstatt am Ende der „offiziellen“ Vermählung dann in traurige Nostalgie zu verfallen, bewiesen die beiden auf der anschließenden Party schließlich einen ausgeprägten Hang zur Feierwut: Was mit einer filmreifen Tanzperformance zu Psys „Gangnam Style“ begann, endete letztendlich mit einer heiteren Zuckerwatte-Popcorn-Party.

sl

