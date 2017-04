Freundin auf Motorhaube - Betrunkener fährt dennoch los

Waghalsig

Berlin - Das hätte noch schlimmer ausgehen können. Ein 19-Jähriger setzt sich betrunken ans Steuer - und seine Freundin versucht ihn mit einem gewagten Manöver zu stoppen.

Ebenso waghalsig wie vergeblich hat eine 16-Jährige in Berlin versucht, ihren 19 Jahre alten angetrunkenen Freund vom Autofahren abzuhalten. Als er am frühen Samstagmorgen nach einem Clubbesuch einen Wagen bestieg, legte sich die Jugendliche laut Polizei kurzerhand auf die Motorhaube. Davon ließ sich der junge Mann jedoch nicht abhalten und fuhr los.

In der Folge prallte er mit dem Auto gegen zwei parkende Pkw - und seine Freundin stürzte auf die Straße. Mit Verletzungen am Handgelenk und am Rücken kam sie zur Beobachtung ins Krankenhaus. Einem Zeugen gelang es, den flüchtenden 19-Jährigen einzuholen und bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Dann stellte sich heraus: Der junge Fahrer besaß keinen Führerschein und die Kennzeichen an seinem Wagen waren gefälscht.

