Mörder (57) flieht aus lebenslanger Haft: Behörden verraten unbehagliches Detail

Ein Mörder auf freiem Fuß: Seit Dienstag ist der Mann flüchtig. Was seinen Fluchtgrund angeht, vermelden die Behörden ein unangenehmes Detail.

Freiburg - Die Polizei fahndet nach einem wegen Mordes verurteilten Strafgefangenen, der nach einem Freigang nicht ins Gefängnis in Freiburg zurückgekehrt ist. Der 57-Jährige sei seit Dienstagabend flüchtig, teilten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Polizei Konstanz am Freitagabend mit.

Flüchtiger Häftling: Er saß bereits 18 Jahre für einen Raubmord

Der Mann verbüßte eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge. Der Mitteilung zufolge hatte er im November 1996 eine Boutique in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) überfallen, um an Bargeld zu gelangen, und dabei eine Verkäuferin mit einem Messer getötet. 1997 sprach ihn das Landgericht Ravensburg schuldig.

Unbehaglich: Entlassung stand bevor - Raubmörder jetzt auf der Flucht

Der Mann sei als Gefangener unauffällig, diszipliniert und im Strafvollzug ohne Beanstandungen gewesen, hieß es weiter. Zuletzt durfte er während seines Freigangs in einem Betrieb außerhalb der Justizvollzugsanstalt arbeiten. „Eine Freilassung des Gefangenen wäre noch in diesem Jahr zur Prüfung herangestanden“, teilten die Behörden weiter mit. Die Ermittlungen hätten bislang noch keinen Fluchtgrund ergeben.

