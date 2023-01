Messerangriff in Freiburg: Eine Frau getötet – weitere Frau schwer verletzt

Mutmaßlicher Täter festgenommen

+ © Patrick Seeger/dpa Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht in Freiburg (Baden-Württemberg) auf einer Straße (Symbolfoto). © Patrick Seeger/dpa

Bei einem Messerangriff in Freiburg ist eine Frau getötet und eine weitere Frau schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Update vom 12. Januar, 6.26 Uhr: Nach dem tödlichen Messerangriff in Freiburg laufen die Ermittlungen weiter. Viele Fragen zu Motiv und Tathergang sind noch offen. Die Polizei will am Donnerstag weitere Details zu dem Fall bekannt geben. Bisher hielt sich die Polizei mit Details zum Fall zurück.

Zwei Frauen sind Mittwoch gegen 7.10 Uhr von einem Mann (63) mit einem Messer auf offener Straße angegriffen worden. Eine Frau überlebte die Attacke nicht. Eine 30-Jährige wurde schwer verletzt und war bisher nicht vernehmungsfähig. Der mutmaßliche deutsche Täter war vom Tatort geflüchtet und kurz darauf festgenommen worden. Laut Polizei kannte der Tatverdächtige das 30-jährige Opfer.

Update vom 11. Januar, 16.40 Uhr: Ein 63-Jähriger soll in Freiburg am Mittwochmorgen auf offener Straße zwei Frauen niedergestochen haben. Beide kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Eine Frau erlag dort ihren Verletzungen. Ihre Identität konnte zunächst nicht geklärt werden. Eine 30-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie zunächst nicht vernehmungsfähig war. Der mutmaßliche deutsche Täter wurde kurz darauf festgenommen. Er soll zumindest die 30-Jährige gekannt haben.

Die Polizei hielt sich am Mittwoch aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt und kündigte für Donnerstag weitere Informationen an. Eine Beziehungstat wird offenbar nicht ausgeschlossen. Die Polizei ermittle aber in alle Richtungen, betonte ein Sprecher.

Messerangriff in Freiburg: Mutmaßlicher Täter festgenommen – Polizei beendet Spekulationen

Die Einsatzkräfte waren am Mittwochmorgen zunächst von Leuten aus der Nachbarschaft alarmiert worden. Als sie am Tatort eintrafen, war der mutmaßliche Täter nach Informationen der Badischen Zeitung verschwunden. Er sei aber im Verlauf des Vormittags festgenommen worden.

Es ist das zweite Tötungsdelikt innerhalb weniger Tage im Freiburger Westen. Das sorgte für Spekulationen im Netz. „Die Fälle stehen in keinem erkennbaren Zusammenhang“, teilte die Polizei allerdings auf Twitter mit. Die Beamten erklärten weiter: „Es gibt derzeit keinerlei Hinweise, dass es sich um einen terroristischen Anschlag gehandelt hat. Hören Sie auf, Spekulationen zu schüren.“

Messerangriff in Freiburg: Eine Frau getötet – weitere Frau wohl verletzt

Erstmeldung vom 11. Januar: Freiburg – Im Freiburger Westen hat ein Mann auf offener Straße zwei Frauen niedergestochen. Nach der Attacke durch den 63-Jährigen am Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr sei eine der beiden Frauen im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Das zweite Opfer, eine 30 Jahre alte Frau, sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Der Angreifer konnte festgenommen werden.

Ein Polizeisprecher sagte, in dem Fall gebe es viele offene Fragen. Nach den ersten Ermittlungen kannten sich der Mann und das schwer verletzte Opfer. In welcher Beziehung, die beiden zueinander standen, sei aber noch Teil der Ermittlungen. Zur Identität der gestorbenen Frau machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch das Alter war zunächst nicht bekannt. Laut Polizei werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.