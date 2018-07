An FKK-Strand vergewaltigt: Mann schwimmt durch See und fällt Frau an

In einem Freizeitbad

Schreckliche Szenen an einem Badesee in Weinheim (Rhein-Neckar-Region): Eine Frau liegt am FKK-Strand, als sie plötzlich von einem Mann angefallen wird.

Weinheim - Am Dienstag (17. Juli) soll ein 25-Jähriger in Weinheim (Rhein-Neckar-Region) durch den Waidsee geschwommen sein. Dabei sei er in den textilfreien Bereich des Badesees gekommen.

Er habe dort eine Frau, die am Strand saß, gesehen und aus sexuellen Motiven angesprochen. Als die Frau diese ablehnte, ging er plötzlich auf sie los. Er soll sie ins Gesicht geschlagen und ihr gedroht haben, sie umzubringen, wenn sie um Hilfe ruft. Danach packte er den Hals der 49-Jährigen, würgte und vergewaltigte sie. Erst in einem günstigen Moment kann das Opfer die Flucht ergreifen.

Der Tatverdächtige ergriff ebenfalls die Flucht. Sofort startete die Polizei eine Fahndung.

