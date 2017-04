Frau bei Familiendrama in Staßfurt erstochen - Täter tot entdeckt

Fast eine ganze Familie tot

+ © dpa In einer Wohnung in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) hat sich eine tödliche Familientragödie ereignet. © dpa

Staßfurt - Bei einer Messerattacke in Staßfurt stirbt eine 50 Jahre alte Frau. Ihr Sohn wird lebensbedrohlich verletzt. Die Polizei verdächtigt den verschwundenen Ehemann der Tat. Am Sonntag wird auch er tot gefunden.

In einer Wohnung in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) hat sich eine tödliche Familientragödie ereignet. Ein 58-Jähriger soll nach bisherigen Ermittlungen der Polizei seine Frau erstochen und seinen Sohn lebensgefährlich verletzt haben. Die Beamten suchten zunächst vergeblich nach dem Verdächtigen. Am Sonntag wurde er knapp sechs Kilometer vom Tatort entfernt tot entdeckt, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Ein Zeuge hatte den 58-Jährigen leblos neben einem geparkten Auto gefunden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zuvor in der Nacht zu Samstag seine Familie mit einem Messer attackiert hatte. Seine 50 Jahre alte Frau starb noch in der Wohnung. Sein 26 Jahre alter Sohn schleppte sich aus dem Plattenbau ins Freie. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Inzwischen ist der 26-Jährige außer Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Er sei jedoch weiter nicht ansprechbar. Das Motiv für die Tat blieb unklar. Die Ermittler erhoffen sich weitere Erkenntnisse, wenn der verletzte Sohn vernommen werden kann.

Spezialisten und Beamte der Kriminalpolizei waren auch am Sonntag am Tatort im Einsatz. Sie sicherten weitere Spuren. Zudem wurden wie schon am Samstag Zeugen in der Nachbarschaft befragt. Parallel hatten die Beamten nach dem verschwundenen und tatverdächtigen Ehemann gefahndet. Nachdem er tot im Wald entdeckt wurde, soll nun die genaue Todesursache geklärt werden. Ein Fremdverschulden wird jedoch ausgeschlossen.

dpa