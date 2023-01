Frau backt Pizzen, um armen Kindern eine Freude zu machen

„Engel auf Erden“

Eine Koch-Influencerin hat Pizza gebacken, um Kindern in der Nachbarschaft eine Freude zu machen. Damit will sie ein Zeichen gegen Essensverschwendung setzen.

Caracas (Venezuela) – Die Influencerin Surthany Hejeij aus Venezuela ist für ihre Kochbeiträge auf TikTok, YouTube und Instagram bekannt. Insgesamt folgen der Halb-Libanesin mittlerweile mehr als 25 Millionen Menschen auf allen Kanälen. Ein Video sticht dabei besonders hervor und ist zuletzt sogar für ihre Verhältnisse viral gegangen. Sie hat Pizza gebacken, um Kindern in der Nachbarschaft eine Freude zu machen. Damit will sie zugleich ein Zeichen gegen das unnötige Verschwenden von Essen setzen.

Influencerin backt Pizza für Kinder – und kritisiert Essensverschwendung

Das Video von Hejeij startet mit einem Ausschnitt, auf dem nicht sie selbst zu sehen ist. Zwei Frauen stehen dabei in einer Pizzeria. Weil eine Kundin mit ihrer fertigen Bestellung unzufrieden ist, schmeißt die Bedienung die Pizza hinter sich durch den Raum gegen Wand und Boden und trifft dabei fast eine andere Kollegin. Jedoch handelt es sich hierbei um eine offensichtlich gespielte Szene, die der Unterhaltung dienen soll. Die Pizza jedoch ist echt.

Für die Koch-Influencerin ist das aber alles andere als unterhaltsam. Nachdem kurzen Clip ist sie selbst zu sehen. Über das Video ist ein Song gelegt, in dem heißt: „Was ist falsch mit dieser Welt?“ Anschließend beginnt das Pizzabacken. Wie üblich in ihren Videos zeigt sie dabei das Zubereiten in seinen einzelnen Schnitten.

TikTokerin backt 15 Pizzen für Kinder in der Nachbarschaft

Am Ende präsentiert sie stolze 15 Pizzen für die Kinder in ihrer Nachbarschaft, die sich im Anschluss auch gleich verteilt. Und auch, obwohl es währenddessen teilweise stark regnetet, strahlten viele Kinder in der Nachbarschaft. Zwar war der Andrang auf die selbstgemachten Pizzen der Influencerin groß, jedoch scheint es so, als hätte sich niemand um das Essen streiten müssen.

„Engel auf Erden“: Netz feiert Influencerin für Pizza-Aktion

Das Netz feiert die Influencerin für ihre Aktion. Ein User schreibt: „Die Mühe, die sie darauf verwendet hat, ein Lächeln auf das Gesicht der Kinder zu zaubern, ist erstaunlich.“ Ein anderer kommentiert: „Das passiert, wenn die richtigen Leute Geld haben“. Der Influencerin wird sogar ein „Herz aus Gold“ attestiert. Und eine Frau bezeichnet sie als „Engel auf Erden“ in den Kommentaren.

Die Aktion scheint in jedem Fall geglückt zu sein: zufriedene und satte Kinder, dazu eine Botschaft gegen Essensverschwendung. Insgesamt haben das Video von Hejeij mehr als 19 Millionen Personen geliket. Damit ist dieses Video das bislang erfolgreichste ihrer Kanäle. Scheint so als hätten alle Beteiligten von der Pizza profitiert.

