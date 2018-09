Zwei Kinder begegnen einem Fußgänger - plötzlich macht der Mann etwas Schreckliches.

Mutter empört

Frankfurt - Unschöner Vorfall in Oberursel (weniger als 20 Kilometer nordwestlich von Frankfurt): Zwei Mädchen - sieben und acht Jahre alt - waren auf dem Rathausplatz unterwegs. Ein Mann lief an ihnen vorbei und machte plötzlich Schreckliches. Das berichtet extratipp.com*.

50-Jähriger entblößt sich in Oberursel bei Frankfurt

Zwei kleine Mädchen waren am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Oberursel bei Frankfurt unterwegs. Sie begegneten einem Fußgänger - der plötzlich etwas Schreckliches machte: Er ließ seine Hose runter und zeigte den Kindern sein Glied. Die beiden Kinder liefen weiter und erzählten prompt ihrer empörten Mutter, was sie Schlimmes gesehen hatten. Die verständigte die Polizei, wie es im Pressebericht heißt.

Oberursel bei Frankfurt: Perversling hatte 2,4 Promille

Eine Polizeistreife rückte an und spürte den Mann, dessen Wohnsitz in Polen liegt, mit drei Freunden in der Nähe des Tatortes auf. Handschellen klickten und der 50-Jährige musste mit auf die Wache in Oberursel in der Nähe von Frankfurt. Dort wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der ergab ein Ergebnis von 2,4 Promille bei dem Exhibitionisten. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er einen Sicherheitsleistung hinterlegen. Dann kam der Perversling wieder auf freien Fuß.

Matthias Hoffmann