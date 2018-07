Wurde 16-jähriger Sulemane ermordet? Polizei sucht dringend Zeugen

Staatsanwaltschaft ermittelt

Wurde der 16-jährige Sulemane ermordet? Am Dienstag wurde Sulemane Vicente MACELE tot aus dem Main geborgen. Jetzt hat die Polizei einen Verdacht.

Frankfurt - Am Dienstag (17.Juli 2018) wurde eine Leiche aus dem südlichen Ufer am Main gezogen, wie extratipp.com* berichtet. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag offiziell bekannt geben, handelt es sich bei dem toten 16-Jährigen um Sulemane Vicente MACELE:Es besteht der Verdacht, dass sein Tod mit einem Verbrechen im Zusammenhang stehen könnte.

Von Bedeutung für die Ermittler ist vor allem die Nacht von Sonntag (15.07.2018) auf Montag (16.07.2018). Der 16-jährige Sulemann hielt sich im Laufe des Sonntagabend bis in die frühen Morgenstunden an verschiedenen Orten im Bereich der Frankfurter Innenstadt auf. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen!

Toter 16-jähriger Sulemann aus Frankfurt: Polizei sucht dringend Zeugen

Wer hat Sulemann in dieser Nacht gesehen? Möglich wäre das sowohl im Innenstadtbereich, am nördlichen bzw. südlichen Mainufer und möglicherweise auch im Bereich des Eisernen Steges gewesen. Die Polizei erwähnt einen Begleiter von Sulemann, dessen Identität gesucht wird: Was weiß er? "Hat jemand Beobachtungen hinsichtlich einer Auseinandersetzung gemacht? Wer kann Hinweise zu den Umständen seines Todes geben?", fragt die Polizei Frankfurt in der Mitteilung.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat eine Belohnung in Höhe von 5.000,- Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des oder der Täter führen, ausgesprochen. Die Ermittler haben zudem Plakate in der Stadt ausgehängt.

Der 16-Jährige Sulemane Vicente MACELE wird wie folgt beschrieben:

172 cm groß,

80 kg schwer,

kräftige Statur,

schwarzafrikanisches Erscheinungsbild,

kurze, schwarze, krause Haare.

Am Sonntagabend war er bekleidet mit einem schwarzen Sweatshirt mit hellem Frontaufdruck "CK"

und "Calvin Klein Jeans", einer schwarzen verwaschenen Jeans und schwarzen Sneaker (Nike).

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Frankfurt unter 069 - 755 53111 entgegen. Nach dem Fund der Leiche gab es im Netz viele Spekulationen, die die Polizei in Frankfurt nicht bestätigen konnte. In den Sozialen Medien war die Rede von Mord. Unbekannte hätten Sulemane von einer Brücke in den Main gestoßen, war in unbestätigten Meldungen zu lesen.

