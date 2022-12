Tödliche Schüsse in Frankfurt: Täter ist noch immer auf freiem Fuß

News-Ticker

+ © Schramek Schüsse in Frankfurt-Rödelheim. © Schramek

Im Frankfurter Stadtteil Rödelheim kommt es zu Schüssen. Eine Person stirbt, der Täter befindet sich auf der Flucht. Der News-Ticker.

Update vom Dienstag, 13. Dezember, 10.27 Uhr: Der Täter, der die Schüsse in Rödelheim abgegeben hat, ist weiterhin auf der Flucht. Ein Polizeisprecher nannte am Dienstagvormittag (13. Dezember) noch keine neuen Details zu den Ermittlungen. Man gehe allen Hinweisen nach und ermittle in alle Richtungen, sagte ein Sprecher.

Mittlerweile hat die Polizei Frankfurt den Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Auch dort gab es am Vormittag noch keine neuen Erkenntnisse. Der 56-jährige Mann war am Montagabend auf offener Straße erschossen worden, wie der Sprecher bestätigte. Zwischen 20 und 21 Uhr hatten Anwohner im Bereich rund um den Hausener Weg und die Schmittener Straße Schussgeräusche wahrgenommen und den verletzten Mann auf dem Gehweg gefunden. Der Mann verstarb aufgrund der Schussverletzungen noch auf der Straße.

Täter nach tödlichen Schüssen in Frankfurt weiterhin flüchtig

Update vom Dienstag, 13. Dezember, 7.36 Uhr: Wie die Blaulichtagentur 5vision.media berichtet, versuchten Anwohner, die die Polizei nach Schussgeräuschen alarmierten, dem Opfer vor Ort noch Erste Hilfe zu leisten – vergebens. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und habe daraufhin Zeugen bis in den späten Abend befragt, hieß es weiter.

Zeitgleich habe die Spurensicherung und die Kriminalpolizei am Tatort ihre Arbeit aufgenommen. Der bislang unbekannte Schütze konnte unentdeckt entkommen und befindet sich nach wie vor auf der Flucht. Nach ihm wird mit einem Großaufgebot gefahndet. Hintergründe zu der Tat sind bisher völlig unklar.

Tödliche Schüsse in Frankfurt: Mann stirbt noch vor Ort

Erstmeldung vom Montag, 12. Dezember: Frankfurt – Am Montagabend (12. Dezember) wurde im Hausener Weg in Frankfurt-Rödelheim ein Mann erschossen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte. Gegen 20.20 Uhr wurde die Polizei von Anwohnern gerufen, die Schüsse hörten. Die Beamten fanden auf dem Gehsteig in der Schmittener Straße einen Mann mit mehreren Schussverletzungen. Er starb noch vor Ort.

Wie die Polizei mitteilte, gibt es zu einem möglichen Täter oder auch Täterin und zum Motiv so kurz nach der Tat noch keine Informationen, auch nicht ob es einen Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt von vor einer Woche in Praunheim geben könnte. (red/jaba/schramek/nak/dpa)