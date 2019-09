Mann auf offener Straße erstochen - Große Trauer um "Schorsch"

Streit eskaliert

Im Frankfurt kommt ein 57-Jähriger ums Leben, nachdem bei einem Streit ein Messer gezückt wird. Viele Menschen aus Preungesheim kannten den 57-Jährigen.

Update vom 24.09.2019, 12:05 Uhr: Bei dem 57-Jährigen, der am Samstag in Preungesheim niedergestochen und tödlich verletzt wurde, handelt es sich um "Schorsch", einen Kioskbetreiber aus der Homburger Landstraße. Der Schock sitzt bei vielen Menschen aus Preungesheim tief*.

Jeder kannte Schorsch, den Kioskbetreiber aus der Homburger Landstraße 203. Den Kindern winkte er immer fröhlich zu, wenn sie vorbeiliefen. "Wie soll ich meiner Tochter erklären, dass er ihr jetzt nicht mehr zuwinken wird?", fragt eine Mutter, den Tränen nahe.

Eine andere erzählt, ihr Sohn habe immer sein Eis hier gekauft, sie selbst habe am Freitag noch mit Schorsch gescherzt und gelacht. Nun sind die Rollläden des Ladens heruntergelassen. Auf der Fensterbank und den Treppenstufen am Eingang liegen frische Blumen. Ein Grablicht reiht sich an das andere, mehr als 80 sind es am Montagnachmittag. Denn die Preungesheimer können nur gutes über den Kiosk-Besitzer erzählen.

Update, 23.09.2019, 16:49 Uhr: Nachdem ein 57-Jähriger in Preungesheim erstochen wurde, sind neue Details zur Tat bekannt geworden. Laut Polizei verweilten der Tatverdächtige und das Opfer in einer Gaststätte. Diese hätten sie gemeinsam verlassen. Der Tatverdächtige wurde mittlerweile dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sind noch nicht abgeschlossen.

Erstmeldung vom 23. September 2019: Frankfurt - Am Samstagmorgen eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in Frankfurt-Preungesheim. Einer der Männer, ein 57 Jahre alter Frankfurter, erlitt dabei so heftige Stichwunden, dass jede Hilfe für ihn zu spät kam. Er starb kurz nach dem Angriff.

Laut Informationen der Polizei Frankfurt gerieten ein 30 Jahre alter Frankfurter und sein Opfer gegen 7.40 Uhr im „Festeburgring“ im Frankfurter Stadtteil Preungesheim auf offener Straße aneinander. Die Gründe für ihren Streit sind bislang unbekannt. Im Verlauf der Auseinandersetzung fügte der 30-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zu.

Frankfurt: Verdächtiger flieht nach Messerangriff, Polizei nimmt ihn fest

Der Tatverdächtige ergriff anschließend die Flucht. Aufgrund eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den 30-Jährigen aber kurz darauf festnehmen. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Laut Informationen der Polizeistelle hat die Mordkommission die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Aus ermittlungstechnischen Gründen könnten daher zurzeit keine weiteren Informationen bekannt gegeben werden.

Von Daniel Dillmann/red/Andreas Haupt

