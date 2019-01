Schwiegermutter bringt Enkelin nicht zurück - aus verrücktem Grund

Kuriose Meldung

Eine Oma machte sich einen schönen Tag mit ihrer Enkelin - und versetzte damit die Mama der Kleinen einen ordentlichen Schrecken.

Frankfurt - Oma passt auf das Enkelchen (4) - und bringt es wohlbehalten wieder zurück. Dachte sich wohl auch eine Mutter aus Frankfurt - doch es kam anders. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Oma bringt Enkelin nicht zurück - Grund macht sprachlos

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, gab die Frankfurterin ihre Tochter für einige Tagen bei ihrer Schwiegermutter, also der Oma, in Karlsruhe ab. Am Mittwoch (2. Januar 2019) erwartete sie ihr Kind wieder in Frankfurt. Die Großmutter sollte das Mädchen an dem Tag offenbar wieder zurück nach Frankfurt bringen.

Doch die Mutter wartete vergeblich. Sie versuchte, ihre Schwiegermutter mehrmals telefonisch zu erreichen, hatte aber keinen Erfolg. Als die Vierjährige bis zum Abend nicht zurück war, meldete sich die Frankfurterin hilfesuchend bei der Polizei.

Verzweifelte Mutter aus Frankfurt alarmiert die Polizei

Die verzweifelte Mutter aus Frankfurt schilderte den Beamten die Situation und erklärte, dass ihre Schwiegermutter und ihre Tochter verschwunden seien. Daraufhin schickte die Polizei eine Streife zu der Adresse der Großmutter. Dort öffnete die Oma den Beamten die Tür. Die konnten sich davon überzeugen, dass das Mädchen und die Großmutter wohlauf waren.

Die Polizisten wollten erfahren, wieso die ältere Dame nicht auf die Anrufe ihrer Schwiegertochter geantwortet hatte. Die Antwort dürfte Polizei und auch die Mutter aus Frankfurt ein bisschen sprachlos gemacht haben.

Frankfurt: Handy der Oma ist kaputt

Die Großmutter erklärte den Polizisten fröhlich, dass sie ihrer Enkelin versprochen hatte, ihr in der Stadt noch eine Puppe zu kaufen. Dafür sollte das Mädchen noch einen Tag länger bleiben. Daher seien Oma und Enkelin den ganzen Tag in der Stadt unterwegs gewesen. Die Anrufe ihrer Schwiegertochter aus Frankfurt habe sie gar nicht mitbekommen und auch Bescheid geben konnte sie nicht, denn: Ihr Handy war kaputt!

Mutter aus Frankfurt vermisst Kind: Ende gut, alles gut

Die Beamten setzten sich sofort mit der Mutter in Frankfurt in Verbindung und informierten sie über das Wohlbefinden ihrer Tochter sowie der Großmutter. Als sich die Polizisten daraufhin verabschieden wollten, sang ihnen die Oma noch ein Ständchen zum Abschied. Gerade staunen die Leser über diese Meldung: Polizei öffnet Weihnachts-Paket mit Zettel und traut ihren Augen nicht.

