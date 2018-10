Vor Europa-League-Spiel: Polizei stoppt 50 Hooligans und nimmt ihnen diese Waffen ab

Brandgefährlich!

+ © picture alliance / dpa Die Polizei stoppt vor dem Eintracht-Spiel in der Europa League 50 Lazio-Hooligans und nimmt ihnen diese Waffen ab. © picture alliance / dpa

Die Polizei stoppt vor dem Europa-League-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom 50 italienische Hooligans. Diese sind schwer bewaffnet.

Frankfurt - Wann lernen es diese Bekloppten endlich? Vor dem Europa-League-Kracher Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom hat die Polizei 50 italienische Hooligans eingekesselt. Bei der Personenkontrolle stellten die Beamten gefährliche Waffen sicher.

Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom: Polizei kontrolliert 50 Hooligans

+ Auf Frankfurter Seite stellte die Polizei unter anderem diese Sturmhaube sicher. © Screenshot Twitter Polizei Frankfurt

Die Gruppe von etwa 50 Hooligans war in Frankfurt in der Nähe des Einkaufszentrums Skyline Plaza unterwegs, als sie von der Polizei entdeckt wurde. Die Beamten orderten sofort Verstärkung. Kaum waren die Lazio-Fans eingekesselt, begann eine Personenkontrolle. Irre: Dabei fanden die Beamten drei Küchenmesser und stellten diese sicher. Blöd: Die Gewalttäter waren clever genug, ihre Messer fallen zu lassen, als die Polizei ernst machte. So konnte niemand der Tifosi festgenommen werden.

Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom: Bereits am Vorabend musste die Polizei einschreiten

+ Bei den Italienern fand die Polizei dieses Pfefferspray. © Screenshot Twitter Polizei Frankfurt

Schon am,Vortag war es zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Rund 50 Eintracht-Hooligans wollten eine Kneipe mit Lazio-Fans stürmen. Die Polizei konnte das verhindern. Infolge dessen richtete sich die Wut der Rowdys gegen die Beamten, vier Männer wurden festgenommen. Am heutigen Spieltag kam es im gesamte Stadtgebiet immer wieder zu Polizeikontrollen. Dabei stellten die Beamten unter anderen sicher: Sturmhaube (Eintracht), Einhandmesser und Pfefferspray (Lazio) sowie Mundschutz auf beiden Seiten.

Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom: Polizei weiter in Alarmbereitschaft

+ Doch damit nicht genug: Einige Irre haben sich vor dem Europa-League-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom mit Messern bewaffnet. © Screenshot Twitter Polizei Frankfurt

Die Eintracht spielt aufgrund des DFB-Pokalsiegs wieder international. Die Polizei rechnet damit, dass die verfeindeten Hooligans in der Nähe des Stadions und bei Anbruch der Nacht weitere Auseinandersetzungen suchen könnten. Das erste Europa-League-Spiel gewannen die Adler überraschend mit 2:1 in Marseille. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel der Eintracht gegen Lazio Rom heute live im TV und im Livestream sehen können. Ab 20.30 Uhr wird es außerdem einen Liveticker bei extratipp.com geben. Die Polizei Frankfurt informiert auch weiterhin bei Twitter.

Matthias Hoffmann