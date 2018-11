Eine Pferde-Besitzerin betritt einen Stall - und erlebt den Schock ihres Lebens

Wieder Irrer unterwegs

Ein Irrer hat in der Nähe von Frankfurt zugeschlagen - jetzt jagt die Polizei den Pferde-Ripper.

Schlimmer Fall von Tierquälerei in Hessen: Ein Irrer hat ein Pferd missbraucht und umgebracht - auf ziemlich schlimme Art und Weise.

Frankfurt - Schock für eine Pferdebesitzerin in Flörsheim (nur wenige Kilometer vom Flughafen Frankfurt entfernt): Die Frau betrat einen Stall, um nach den Tieren zu sehen - und machte eine grauenhafte Entdeckung! Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Pferde-Ripper schlägt in der Nähe von Frankfurt zu

Was war passiert? Die Pferdebesitzerin betrat am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr einen Stall eines Reiterhofes in der Nähe von Frankfurt. Dort erlebte sie den Schock ihres Lebens: Eines der Tiere lag tot auf dem Boden - laut Pressebericht der Polizei stranguliert mit einem Seil!

Die Polizei Frankfurt schreibt in einer Mitteilung wörtlich: "Ersten Ermittlungen der Polizei am Tatort zufolge gehen die Beamten davon aus, dass das Tier in der vorausgegangenen Nacht mit einem Seil stranguliert und somit vorsätzlich getötet worden ist."

Polizei Frankfurt jagt jetzt den Pferde-Mörder

Wie eine Nachfrage bei der Polizei Frankfurt ergab, ist das Pferd möglicherweise missbraucht worden! Im Bereich des Afters hat ein Tierarzt Schnittverletzungen gefunden. Das Kommissariat für Umweltdelikte in Hattersheim jagt jetzt den irren Pferde-Ripper und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Hinweise unter Telefon (06192) 20 790. extratipp.com* empfiehlt: Mainhattan - das sind die fünf höchsten Gebäude in Frankfurt.

Matthias Hoffmann

