Opel drängt Radfahrer in Straßengraben - doch das Schlimmste kommt erst noch

Ein Radfahrer wird von einem Opel solange abgedrängt, bis er im Straßengraben landet - doch das Schlimmste kommt erst noch.

Frankfurt - Ein ziemlich heftiger und ungewöhnlicher Vorfall hat sich am Montag auf einer Landstraße in Hessen ereignet: Ein 60-jähriger Fahrradfahrer wurde von einem dunklen Auto überholt und landete daraufhin im Straßengraben - doch das Grauen begann erst, als der Opel daraufhin anhielt. Darüber berichtet extratipp.com*.

Mann fährt mit Fahrrad auf Straße bei Frankfurt - plötzlich liegt er im Graben

Am vergangenen Montagabend (29. Oktober) fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Landstraße 3415 zwischen Burgholzhausen und Petterweil, circa 19 Kilometer von Frankfurt entfernt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurde der Radfahrer dabei von einem dunklen Opel überholt, der ihn leicht touchiert haben soll - den Angaben des Mannes zufolge, brachte ihn das so aus dem Gleichgewicht, dass er in einen Straßengraben stürzte.

Radfahrer sieht Opel anhalten - dann geht Horror richtig los

So wie es sich gehört, soll der Opel-Fahrer mit seinem Wagen danach auch am Straßenrand zum Stehen gekommen sein. Doch nicht etwa, um dem gestürzten Mann zu helfen - sondern um ihn brutal anzugreifen! Aus dem Opel seien zwei Männer ausgestiegen, einer von ihnen soll dem 60-Jährigen unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht verpassen haben. Der andere Unbekannte soll dem Radfahrer sogar mit einer Schusswaffe gedroht haben. Leicht verletzt sollen sie den Radfahrer aus Friedrichsdorf bei Frankfurt dann im Graben zurückgelassen haben. Die Ermittlungen laufen - bislang haben die Beamten nur die Details aus der Aussage des 60-Jährigen:

Täter sollen dunklen Opel gefahren haben

Endziffern des Kennzeichens: "24"

Täter 1: Ca. 50 Jahre alt, dunkel gekleidet, deutscher Herkunft

Täter 2: Ca. 30 Jahre alt

Die Polizei in Friedberg versucht derzeit "die näheren Umstände des angeblichen Tathergangs zu ermittelt".

Natascha Berger

