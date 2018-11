Mann fliegt bei Party raus - kurz später folgt seine brutale Rache

Heftiger Vorfall

Ein Mann wird von einer Party verwiesen - als er kurz darauf zurückkehrt, folgt seine brutale Rache.

Frankfurt - Nach einer Party in einem Schützenhaus in Schmitten-Hunoldstal (ca. 35 Kilometer von Frankfurt entfernt) sucht die Polizei nun händeringend nach Zeugen: Dort wurde ein Mann von der Feier verwiesen - als er zurückkehrte, folgte seine brutale Rache. Darüber berichtet extratipp.com*.

Mann wird in Schmitten bei Frankfurt von Party geschmissen

Was war passiert? Vergangenen Sonntag (28.10) fand im Schützenhaus in dem Schmittener Ortsteil Hunoldstal, in dem gerade einmal knapp über 400 Menschen leben, eine Feier statt. Im Laufe des Abends kam es zu einer Auseinandersetzung - die Verantwortlichen für die Örtlichkeit, verwiesen einen der "maßgeblich beteiligter Besucher" dann von der besagten Party in der Nähe von Frankfurt.

Was Gäste und Veranstalter noch nicht wissen konnten: Der Störenfried würde zurückkommen und sich rächen.

Frankfurt: Mann fliegt bei Party raus - doch er kehrt mit brutaler Rache zurück

Gegen 4.35, als sich die Party schon dem Ende näherte, kam der zuvor raus geworfene Besucher wieder und begann mit seiner brutalen Attacke, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Unvermittelt begann er auf einen unbeteiligten 28-Jährigen einzuprügeln. Durch "eineVielzahl von Faustschlägen wurde der 28-Jährige" so erheblich verletzt, dass ihn eine Besatzung eines Krankenwagens versorgen musste. Nachdem er noch einen Schaden an einem Rollladen verursachte, flüchtete der brutale Unbekannte von der Party in Hunoldstal bei Frankfurt.

Wie die Polizei mitteilt, liegt keine nähere Beschreibung zum Täter vor. Zeugen oder Hinweisgeber, werden also gebeten, sich unter der (06081) 9208-0 bei den Beamten in Usingen zu melden.

Natascha Berger