Frankfurt: Mädchen sitzen im Lokal - vor Fenster spielt sich das Grauen ab

Was zwei 17-Jährige am Donnerstag durch die Scheibe eines Restaurants beobachten mussten, will wirklich niemand sehen. Es war nicht die erste Station des Tatverdächtigen.

Frankfurt - Zwei Mädchen essen nichtsahnend in einem Restaurant in Hofheim (etwa 20 Kilometer westlich von Frankfurt gelegen) - vor dem Fenster spielt sich plötzlich das Grauen ab. extratipp.com* berichtet darüber.

Nichtsahnend hielten sich zwei junge Frauen am Donnerstagnachmittag (24. Januar) in einem Restaurant in der Nähe von Frankfurt auf. Was die beiden 17-Jährigen aber vor dem Fenster mit ansehen mussten, will wirklich niemand sehen. Denn: Draußen hatte sich ein Exhibitionist positioniert. Der 38-jährige Tatverdächtige zeigte sich den Mädchen auf „Scham verletzende Art und Weise“, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung schreibt.

Mann klaut Kleidung nahe Frankfurt, entblößt sich dann

Kurios: Kurze Zeit zuvor hatte der Mann in der Nähe von Frankfurt noch Kleidung stehlen wollen. Er klaute einer Schaufensterpuppe in einem Bekleidungsgeschäft die Mütze vom Kopf. Ein Mitarbeiter des Ladens verfolgte den Flüchtigen und konnte ihm seine Beute schließlich wieder abnehmen.

Der Tatverdächtige setzte seine verstörende Tour jedoch fort - weiter zu dem Restaurant, in das die zwei jungen Frauen ahnungslos eingekehrt waren.

Frankfurt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Der Tatverdächtige wurde schließlich von der Polizei in der Nähe eines Einkaufszentrums festgenommen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. extratipp.com* empfiehlt: Diese fünf Restaurants im Bahnhofsviertel Frankfurt müssen Sie kennen!

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.