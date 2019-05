Schüsse in Frankfurt: Polizei-Großeinsatz an der Konstablerwache

Streit in Dönerladen eskaliert

+ © Friedrich Reinhardt Die Spurensicherung hat die Arbeit aufgenommen. © Friedrich Reinhardt

In der Frankfurter Innenstadt an der Konstablerwache läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Nach Schüssen gibt es vier Festnahmen und zwei Verletzte.

Update, 21.02 Uhr: Bei einer Streiterei gegen 19 Uhr in einem Dönerladen in der Innenstadt kam es am Abend zu einer Schießerei. Ein Mann erlitt einen Streifschuss. „Sechs Schüsse sind gefallen. Zum Glück wurden keine Unbeteiligten verletzt“, so ein Polizeioberkommissar vom 1. Revier im Einsatz. „Das Magazin wurde komplett leergeschossen. Der Mann rannte mit der Waffe Richtung Bushaltestelle an der Konstablerwache. Die Schusswaffe warf er auf dem Weg dorthin weg. Die Waffe wurde sichergestellt, der Mann ist festgenommen worden.“

"Es grenzt fast an ein Wunder, dass kein Unbeteiligter verletzt wurde"

Im Lokal saßen Unbeteiligte beim Essen, als der Streit zwischen den Männern begann. Auch während der Schießerei saßen noch Gäste im Lokal. Niemand von ihnen wurde verletzt. „Es grenzt fast an ein Wunder, dass kein Unbeteiligter verletzt wurde“, so der Polizeibeamte. „Das erinnert an die Schießerei am Stoltzeplatz am Vatertag vor fünf Jahren. Auch dort ist keiner der Passanten verletzt worden. Zum Glück war das Magazin leergeschossen.“ Am Tatort im Dönerladen fand die Spurensicherung Einschusslöcher, was auf eine scharfe Waffe schließen lässt. Vier Männer wurden verhaftet. Jeder von ihnen war bewaffnet. Ihre Messer wurden ebenfalls sichergestellt.

Frankfurt: Einsatzkräfte schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen

Mindestens 30 Einsatzwagen der Polizei und der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) waren schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen und Sicherheitsausrüstung im Einsatz, sperrten die Konrad-Adenauer-Straße ebenso ab, wie die Parallelstraßen. Busse und Bahnen mussten stehenbleiben, konnten erst nach knapp einer Stunde weiterfahren. Das Motiv der Schießerei ist unklar.

+ Ein Bild von der Einsatzstelle in Frankfurt. © Friedrich Reinhardt

„Es gibt massenhaft Zeugen, die wir jetzt vernehmen werden“, so der Polizist. „Zunächst müssen wir zwischen Knallzeugen, die nur etwas gehört haben, und Augenzeugen unterscheiden.“ Auch der Notruf der Polizei klingelte während des Einsatzes ununterbrochen, erklärt der Beamte, während die Spurensicherung die Tatortstraße abgesperrt hält, um weitere Beweise zu sichern. Die Ermittlungen dauern an, der Angeschossene erlitt einen Streifschuss am Bein. Ein weiterer Mann laut Polizei eine leichte Stichverletzung am Oberkörper. Eine Schusswaffe und ein Messer wurden sichergestellt.

Großeinsatz in Frankfurt: Festnahmen, ein Verletzter

Update, 20.42 Uhr: Bei dem Großeinsatz in der Frankfurter Innenstadt hat es nach Angaben eines Sprechers vier Festnahmen gegeben. Es seien Schüsse gefallen, Tote habe es aber nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Männer hatten um kurz nach 19 Uhr auf einen anderen Mann geschossen. Dieser wurde leicht verletzt. Die Tat ereignete sich an dem Kreisel an der Großen Friedberger Straße. Alle Beteiligten flüchteten anschließend in Richtung Konstablerwache. Dort erfolgte kurz darauf die Festnahme.

ENTWARNUNG



In der Nähe der #Konstablerwache wurden Schüsse abgegeben.



Wir haben vier Personen festgenommen.



Eine Gefahr besteht nicht mehr.



Pressemeldung folgt.



// #Frankfurt #Innenstadt — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 28. Mai 2019

Update, 20.35 Uhr: Weitere Zeugen berichten von mehreren Schüssen. Die Spurensicherung ist bereits vor Ort und untersucht den Tatort, direkt einem Kreisel an der Konstablerwache. Einer der Schüsse durchschlug demnach direkt die Scheibe eines angrenzenden Geschäftes.

+ Bild vom Tatort in Frankfurt. © Friedrich Reinhardt

Update, 20.26 Uhr: Laut RMV werden die Straßenbahnlinien 12, 14 und 18 wegen des Polizeieinsatzes an der Konstablerwache umgeleitet. Auch auf der B-Ebene soll es zu einer kurze Störung gekommen sein.

Schüsse in Frankfurt: SEK vor Ort

Update, 20.18 Uhr: Das Sondereinsatzkommando (SEK) ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Es soll zudem bereits zu einer Festnahme gekommen sein. Das bestätigte die Polizei bisher nicht. Ein Teil der Friedberger Straße ist abgesperrt.

Update, 20.09 Uhr: Ersten Informationen zufolge, könnten vor dem Einsatz Schüsse gefallen sein. Das berichtet ein möglicher Zeuge in sozialen Netzwerken. Die Straßenbahnen und Busse fahren aktuell im Bereich der Konstablerwache nicht.

+ Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. © p

Erstmeldung, 28. Mai, 19.55 Uhr: In der Frankfurter Innenstadt läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Die Polizei bittet, den Bereich an der Konstablerwache zu meiden. "Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort", schreiben die Beamten gegen 19.45 Uhr. Die Polizei möchte demnächst weitere Informationen zur Verfügung stellen. Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend.

Aktuelle läuft ein Polizeieinsatz im Bereich der #Konstablerwache.



Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.



Bitte meidet den Bereich.



Wir halten euch auf dem Laufenden.



// #Frankfurt #Innenstadt — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 28. Mai 2019

Von Damian Robota und Sabine Schramek