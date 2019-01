Explosion und Feuer in Tiefgarage - Polizei tappt im Dunkeln

Sehr hoher Sachschaden

Im Frankfurter Stadtteil Bornheim sind am Donnerstagmorgen zwei Autos komplett ausgebrannt. Das Feuer war in einer Tiefgarage ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.

Update 8.30 Uhr: Bei dem Feuer in der Vereinsstraße in Frankfurt Bornheim, bei dem zwei Autos vollständig ausbrannten, wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt. Es ist noch völlig unklar, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Die Ermittlungen laufen.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsarbeiten zurück in ihre Wohnungen. Gegen 7 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet.

Frankfurt: Explosion und Feuer in Bornheim in Tiefgarage

Meldung vom 17. Januar um 8.27 Uhr: In der Tiefgarage in der Vereinsstraße in Frankfurt-Bornheim kam es zu einer Explosion und einem Brand am frühen Donnerstagmorgen. Zwei Autos sind nach ersten Erkenntnissen völlig ausgebrannt, viele weitere beschädigt. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist noch völlig unklar.

In der vergangenen Nacht brannte es in einer Tiefgarage in #Frankfurt #Bornheim. Schaden entstand im mittleren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. ➡️ https://t.co/folOPmXOSg #Feuer ^am — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 17. Januar 2019

Die Frankfurter Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und löscht das Feuer. Durch die starke Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr Probleme bei den Löscharbeiten, den Brand aber mittlerweile im Griff. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Trupps unter Atemschutz mit Wärmebildkameras und Strahlrohren eingesetzt. Um den Rauch aus der Tiefgarage zu entfernen, kam auch ein Großlüfter zum Einsatz. Ein Gebäude musste evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte.

Frankfurt kommt nicht zur Ruhe: Seit Jahren kommt es immer wieder zu Brandstiftungen

Wie fnp.de* auch berichtet: Erst vor wenigen Wochen haben drei Autos in Frankfurt- Niederursel gebrannt. In dem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus. Auch in der Kleinstadt Hattersheim, die in unmittelbarer Nähe von Frankfurt liegt, sind vor wenigen Wochen ein Lastwagen und ein Auto ausgebrannt. Auch da geht die Frankfurter Polizei von Brandstiftung aus.

Die Brandserie erinnert die Frankfurter an den Feuerteufel, der die Stadt vor allem im Jahr 2017 in Atem hielt. Damals brannten nicht nur das Wahrzeichen der Stadt, der Frankfurter Goetheturm völlig ab, sondern auch ein koreanischer Pavillion im Bethmannpark.

Auch ein politischer Hintergrund kann zum aktuellen Stand nicht ausgeschlossen werden. Aktuell beschäftigt eine Brandserie bei link-alternativen Wohnprojekten die Frankfurter Polizei.

