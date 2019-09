Mamma mia! Restaurant-Chef erkennt deutschen Mega-Star nicht

Vor Auftritt in Frankfurt

+ © p Luigi Lavorato (rechts) mit Bruder Franco (links) und Herbert Grönemeyer vor 25 Jahren. © p

Lustige Panne vor dem Konzert in Frankfurt: Ein italienischer Restaurant-Besitzer erkennt den deutschen Mega-Star Herbert Grönemeyer nicht. Dabei ist es nicht ihre erste Begegnung.

Frankfurt - Äußerst prominenter Besuch in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) im Restaurant "Neuer Haferkasten"! Herbert Grönemeyer tourt aktuell mit seinem neuen Album "Tumult" durch Deutschland, am Montagabend (09.09.2019) macht er Station in Frankfurt.

Doch am Sonntagabend war Barde Herbert Grönemeyer wohl selbst begeistert. Und zwar von Speise und Trank, die ihm Luigi Lavorato, Chef des Restaurants „Neuer Haferkasten“ an der Frankfurter Straße in der Hugenottenstadt Neu-Isenburg kredenzte.

Grönemeyer in Frankfurt: Großes Konzert

Bei dem, was Lavorato ihm aufgetischt hat, ist das kein Wunder. Es gab für den Sänger aus Göttingen „Cappellini al Burro e Tartufo“ (Nudeln in Butter mit Trüffeln) sowie „Rognoni di vitello alla senape“ (Kalbsnieren mit Senf).

„Er hat sich noch gut daran erinnert, wie er hier vor einem Vierteljahrhundert seinen Geburtstag bei uns gefeiert hat“, berichtet Luigi Lavorato, in dessen Lokal in den vergangenen Jahrzehnten etliche Stars ein und aus gegangen sind.

+ In dem Lokal von Liugi Lavorato sind schon viele Stars ein und aus gegangen. Jetzt war auch Herbert Grönemeyer vor seinem Auftritt zu Besuch. © Sauda

Vor Frankfurt: Lavorato erkennt Grönemeyer zunächst nicht

Tatsächlich hatte der Wirt, Luigi Lavorato, den berühmten Sänger, der vor allem durch den Film "Das Boot" von Wolfgang Petersen bekannt wurde, zunächst überhaupt nicht erkannt. Erst als Grönemeyer das alte Foto zückte, das vor 25 Jahren in eben diesem Restaurant aufgenommen wurde, machte es bei Lavorato Klick und er erinnerte sich wieder an diesen Moment.

Grönemeyer in Frankfurt mit neuem Album

Es scheint dem heute 63-jährigen Herbert Grönemeyer damals jedenfalls geschmeckt zu haben. Sonst hätte er sich wohl nicht ein Vierteljahrhundert später an das Restaurant erinnert.

In Frankfurt tritt Herbert Grönemeyer dann am Montagabend in der Commerzbank-Arena live auf. Die Arena mit ihren etwa 50.000 Sitzplätzen ist ausverkauft.

Herbert Grönemeyer startet seine neue Tour mit klaren politischen Botschaften gegen Rechts.

Von Enrico Sauda und Annalena Barnickel

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.