Rucksack mit wertvollem Inhalt – Besitzer wurde gefunden

+ © Bundespolizei Insgesamt fand der Zugbegleiter 7700 Euro in einem herrenlosen Rucksack. © Bundespolizei

Ein Fahrgast hat in einem ICE einen Rucksack vergessen. Als ein Zugbegleiter die Tasche öffnete, erlebte er eine Überraschung.

Update, 10. Juli 2019: Der Besitzer des Rucksacks mit 7700 Euro und 30 Tafeln Schokolade ist gefunden. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, gehörte das Gepäckstück einem Vietnamesen. Ein Bahnmitarbeiter hatte den Rucksack Anfang Juli im Zug von Frankfurt nach München gefunden.

Als er das Gepäckstück bei der Fundstelle der Deutschen Bahn in München abgab, saß der Eigentümer schon in Frankfurt in einem Flugzeug. Er hatte den Rucksack beim Aussteigen im Zug vergessen. Durch die öffentliche Suche wurde aber die in Thüringen lebende Tante des Mannes aufmerksam und holte den Rucksack nun in der bayerischen Landeshauptstadt ab. Sie gab an, sie habe schon erfolglos zahlreiche Polizeidienststellen auf der Zugstrecke abtelefoniert gehabt. Geld und Schokolade waren übrigens für die Familie des Mannes gedacht.

Zugbegleiter findet Rucksack in ICE: Als er ihn öffnet, staunt er nicht schlecht

Erstmeldung vom 03. Juli 2019: Frankfurt – In einem ICE von Dortmund nach München hat ein Fahrgast einen prall gefüllten Rucksack mit wertvollem Inhalt vergessen. Ein Zugbegleiter hatte den Rucksack mit insgesamt 30 Tafeln Schokolade gefunden – und hat eine weitere Überraschung erlebt.

Deutsche Bahn: Fahrgast vergisst wertvollen Rucksack

Ursprünglich wollte der Zugbegleiter den Rucksack öffnen, um nach einem Identitätshinweis zu suchen. Doch es fanden sich insgesamt 7700 Euro in dem Rucksack, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der Zugbegleiter habe den Rucksack keinem Fahrgast zuordnen können. Anschließend übergab er die wertvolle Fracht der Bundespolizei.

