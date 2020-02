Tödlicher Unfall auf der A661: Frau von eigenem Auto überrollt

Unglück an Auffahrt zu B3

Bei einem Unfall auf der A661 in Frankfurt ist eine Frau von ihrem eigenen Auto überfahren worden. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

44-Jährige stirbt im Krankenhaus

Update vom Freitag, 14.02.2020, 11.23 Uhr: Die Frau, die bei dem schweren Unfall am Preungesheimer Dreieick auf der Autobahn A661 in Frankfurt verletzt wurde, ist tot. Die 44-Jährige erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei Frankfurt jüngst mitteilte. Die Frau war am Donnerstag (13.02.2020) am Übergang der A661 auf die B3 in Richtung Bad Vilbel (Wetteraukreis) verunglückt und lebensgefährlich verletzt worden.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte sie die Kontrolle über ihr Auto verloren, das dann von einem nachfolgenden Wagen gerammt wurde. Der Zusammenprall schleuderte die Frau aus ihrem Ford Galaxy auf den Seitenstreifen. Dort überrollte sie dann ihr eigenes Auto.

Zwei weitere Personen wurden bei dem Unfall auf der A661 verletzt. Der Schaden an den Autos beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt unter 069/75546400 in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung vom Freitag, 14.02.2020, 08.12 Uhr: Frankfurt – Bei einem schweren Unfall am Preungesheimer Dreieck auf der A661 in Frankfurt ist eine 44 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde am Donnerstag (13.02.2020) an dem Übergang der Autobahn auf die B3 in Richtung Bad Vilbel (Wetteraukreis) aus dem Auto geschleudert. Daraufhin überrollte sie ihr eigener Wagen.

Die Frau sei am Donnerstagabend vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn der A661 unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Frankfurt. Dann kam es zum Unfall: Ihr Auto sei ins Schleudern geraten und mehrfach gegen die Leitplanke gekracht.

Anschließend sei das Fahrzeug mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Die 44-Jährige wurde hinausgeschleudert. Die Polizei geht davon aus, dass sie nicht angeschnallt war. Als die Frau auf der Straße lag, sei ein anderes Auto auf den Unfall aufgefahren, sodass ihr eigener Wagen die Frau überrollte und sie einklemmte.

Sie schwebt laut Polizei Frankfurt in Lebensgefahr. Der 41 Jahre alte Fahrer, mit dessen Auto der Wagen der Frau zusammengeprallt war, kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der dritte Fahrer, der auf den Unfall aufgefahren war, wurde nur leicht verletzt.

Die Verbindungsstrecke von der A661 in Frankfurt zur B3 in Richtung Bad Vilbel wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Auch die Feuerwehr Frankfurt war bei dem Unfall im Einsatz.

Aktuell beschäftigt Feuerwehr & Rettungsdienst ein Verkehrsunfall auf der #B3, im Übergang von der #A661 ➡️ Bad Vilbel. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten zwei Personen schwere und eine Person leichte Verletzungen. Zu Unfallursache u. -hergang liegen noch keine Infos vor. ^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) February 13, 2020

Immer wieder passieren auf der A661 schwere Unfälle. Bei einem Unfall mit seinem Motorrad auf der A661 ist ein Mann schwer verletzt worden. Er starb wenig später im Krankenhaus. Bei einem anderen Unfall auf der A661 sind fünf Menschen verletzt worden. Der Verursacher floh von der Unfallstelle.

