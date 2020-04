Normales Foto am Strand - oder doch nicht? Irre Täuschung: „Tut meinem Gehirn weh“

Kuriose Szene

+ © Reddit Aladdin-Szene am Strand: Was ist denn hier passiert? © Reddit

Ein Foto im Internet zeigt eine Frau an einem Strand. Sie hält eine Rede am Meer. Doch irgendetwas scheint mit dem Bild nicht zu stimmen. Sehen Sie es gleich?

Das Foto einer Frau machte im Internet die Runde.

einer Frau machte im Darauf hält sie festlich gekleidet eine Rede am Strand .

. Etwas an der Szene ist äußerst mysteriös - bis man schließlich nochmal hinschaut.

München - Kuriose Schnappschüsse und Fotos, die im Internet die Runde machen, häufen sich wie Sand am Meer: Meistens werden sie zu viralen „Fotohits“ und bringen Millionen von Betrachtern weltweit zum Lachen oder Staunen - in vielen Fällen sogar beides.

Eine ähnliche Reaktion hat auch dieses Strandbild hervorgerufen. Darauf ist eine Frau zu sehen, die eine Rede hält, im Hintergrund das Meer. Sofort fällt etwas auf, das doch überhaupt nicht sein kann. Bis man ein zweites Mal hinschaut.

Mysteriöses Strandfoto: Etwas stimmt bei der Frau nicht - bis man nochmal hinschaut

Die optische Täuschung an sich sticht sofort ins Auge, wenn man das Foto entdeckt. Darauf folgt erstmal: totale Irritation. Diese führt schließlich dazu, das man einfach ein weiteres Mal hinschauen muss. Denn um welche Illusion es sich handelt, darauf kommt man erst dann.

Die Szene ist zunächst eindeutig: Eine Frau, festlich gekleidet, steht an einem Strand und spricht in ein Mikrophon. Scheinbar hält sie eine Rede vor einem Publikum, das jedoch vom Fotografen abgeschnitten wurde. Aber was ist bloß mit dem Untergrund los, auf dem die Frau steht?

Mysteriöses Strandfoto: Rednerin steht auf Strandtuch, das schwebt

Die Rednerin steht - so scheint es - mit ihrem Mikrophon vor der Meereskulisse auf einem Strandtuch, welches wie der fliegende Teppich von Aladdin in der Luft schwebt! Wie kann das sein? Der zweite Blick verrät es.

Das Gehirn wurde getäuscht: Die Frau steht nämlich auf einer dickeren Matte, die ganz normal auf dem Sandboden aufliegt. Der Schatten einer Flagge jedoch, der sich - zufällig oder absichtlich vom Fotografen aufgenommen - ein paar Meter vor der Matte befindet, ist des Rätsels Lösung. Es scheint zunächst, als würde er von der Unterlage auf den Sandboden geworfen werden und erweckt so den Eindruck der „fliegenden“ Strandmatte. Die User der Plattform Reddit sind auf jeden Fall begeistert von dem Bild: „Das ist eine komplett neue Welt“ oder „Das tut meinem Gehirn weh, haha“, liest man in den Kommentaren.

Ganz schön tricky für die Synapsen: Aber es ist zumindest der Beweis dafür, dass hier wohl alles mit rechten Dingen zuging. Na, wenn dieser Schnappschuss mal keine kleine Alltags-Erfrischung für den Kopf ist.

Auch dieses Foto führt zu Lachern im Web: Eine Mutter machte ein süßes Urlaubs-Selfie mit ihrer Tochter und bemerkte nicht, was im Hintergrund passiert.

Ein anderer Schnappschuss wird „als bestes aller Zeiten“ gefeiert. Entdecken Sie das gut versteckte Detail auf diesem Foto? Ebenfalls aufsehenerregend ist dieses Foto einer Spinne auf einem Schreibtisch - erkennen Sie die Täuschung?

jbr