Forscher entwickeln intelligenten Beton, der Energie gewinnt und Sensoren bedient

Neue Generation für Baumaterial

Forscher wollen eine neue Generation Beton. Sie arbeiten an einem Material, das über integrierte Energiegewinnungs- und Sensorfunktionen verfügt.

Pittsburgh – Beton ist das Baumaterial, das die Menschheit seit Beginn ihrer Existenz am häufigsten verwendet hat. Die Idee für den Baustoff stammt bereits aus dem Römischen Reich. Seitdem hat sich die Praxis kaum verändert. Doch nun wollen Forscherinnen und Forscher den klassischen Beton überdenken. Die Universität in Pittsburgh stellt dafür ein Konzept für leichte und mechanische abstimmbare Betonsystem vor. Sie sollen über integrierte Energiegewinnungs- und Sensorfunktion verfügen, wie das Forschungsteam in einer Pressemitteilung erklärt.

„Impliziert die Notwendigkeit“: Forscher entwickeln neue Generation von Beton

„Die moderne Gesellschaft verwendet seit Hunderten von Jahren Beton im Bauwesen, nachdem es ursprünglich von den alten Römern geschaffen wurde“, erklärt Amir Alavi, Assistenzprofessor für Bau- und Umweltingenieurwesen in Pittsburgh und korrespondierender Autor der Studie. „Die massive Verwendung von Beton in unseren Infrastrukturprojekten impliziert die Notwendigkeit, eine neue Generation von Betonmaterialien zu entwickeln, die wirtschaftlicher und umweltverträglicher sind und dennoch fortschrittliche Funktionalitäten bieten“, so Alavi.

+ Forscher entwickeln einen Beton mit integrierten Energiegewinnungs- und Sensorfunktionen © University of Pittsburgh

Bei dem Konzept handele es sich um eine Verfahrensweise bei der Betonherstellung, die Eigenschaften des Materials wie Sprödigkeit, Flexibilität und Formbarkeit fein abgestimmt werden könnten, sodass Bauherren weniger Material verwenden müssten, ohne die Festigkeit oder Langlebigkeit zu beeinträchtigen.

Intelligenter Beton soll Strom gewinnen und Sensoren bedienen

Darüber hinaus soll der Beton dazu in der Lage sein, Strom zu erzeugen. Zwar soll die Strommenge dabei nicht ausreichen, um sie an das Stromnetz anzuschließen, jedoch könnten erzeugte Signale ausreichen, um beispielsweise Sensoren am Straßenrand mit Strom zu versorgen.

Ein Anwendungsgebiet dieser Methode könne demnach auch die Überwachung von Schäden innerhalb einer Betonstruktur sein. Besonders in Erdbebengebieten könnte das von Vorteil sein, um zu prüfen, wie sehr ein Gebäude nach einem Erdbeben beschädigt wurde und inwiefern die Stabilität der Objekte gewährleistet ist.

Intelligenter Beton kann bis zu 330 Mikrowatt Strom erzeugen

Im Straßenverkehr könnte die Technik Chips in der Straße mit Strom versorgen, die autonom fahrenden Autos dabei helfen, die Fahrt zu navigieren. Dies könne besonders dann zur Anwendung kommen, wenn GPS-Signale zu schwach seien. Das Material besteht aus verstärkten auxetischen Polymergittern, die in eine leitfähige Zementmatrix eingebettet sind.

Die Verbundstruktur induziere eine Kontaktelektrisierung zwischen den Schichten, wenn sie mechanisch ausgelöst wird. Als Elektrode im System dient der mit Graphitpulver angereicherte Leitzement. Experimentelle Studien zeigen, dass sich das Material unter zyklischer Belastung um bis zu 15 Prozent komprimieren und bis zu 330 Mikrowatt Leistung erzeugen kann.

Rubriklistenbild: © University of Pittsburgh