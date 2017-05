Flugzeugabsturz in Spanien: Drei Deutsche an Bord

Die Ursache bleibt unklar

Granada - Das Kleinflugzeug stürzte auf dem Weg nach Granada im Südosten des Landes ab - und riss höchstwahrscheinlich auch drei Deutsche mit in den Tod.

Drei Deutsche sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Südspanien ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben vom Montag waren sie auf dem Weg von Muchamiel im Südosten des Landes nach Granada, als die Maschine am Samstagnachmittag in einer gebirgigen Region nahe Granada abstürzte.

Die Unglücksursache ist noch unklar

Laut ihren Ausweispapieren handele es sich um Deutsche, sagte eine Behördensprecherin in der Region Malaga. Die Behörden seien in Kontakt mit dem deutschen Konsulat. Ob es sich bei den verunglückten Deutschen um Touristen handelte oder ob sie dauerhaft in Spanien lebten, sei noch unklar. Auch die Unglücksursache werde noch untersucht.

